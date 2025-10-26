Španielska polícia zaistila 6,5 tony kokaínu! Zatkla deväť osôb

MADRID - Španielska polícia v nedeľu oznámila, že zaistila 6,5 tony kokaínu a zatkla deväť osôb po tom, ako na základe informácie od Spojených štátov pred niekoľkými dňami podnikla raziu na jednej z lodí pri Kanárskych ostrovoch.Informuje agentúra AFP.
V stanovisku polícia uviedla, že drogy boli ukryté v nákladnom priestore lode, ktorá sa plavila pod tanzánskou vlajkou z Panamy smerom do mesta Vigo v severozápadnom Španielsku. Podľa tlačovej správy poskytla americká protidrogová agentúra (DEA) Španielsku kľúčové „informácie“, ktoré prispeli k úspechu celej operácie. Španielsko je jednou z hlavných brán pre pašovanie kokaínu do Európy vďaka svojim väzbám s Latinskou Amerikou - kde sa droga vyrába - a svojej geografickej polohe, konštatuje AFP.
Najväčší protidrogový zásah
Španielska polícia vykonala svoj doteraz najväčší protidrogový zásah v októbri minulého roka, pri ktorom objavila približne 13 ton kokaínu ukrytého v zásielke banánov v prístave v meste Algeciras v Andalúzii.