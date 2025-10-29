Šutaj Eštok už nemôže cúvnuť: Nové radary budú realitou, vodičov môže cez poštu prekvapiť aj 800-eurová pokuta

BRATISLAVA - Príchod novej technológie merania rýchlosti na cestách bol otázkou času. Minister vnútra definitívne odobril návrh na nasadenie nových radarov do terénu a vodičov môžu zásielkami prekvapiť pokuty až do výšky 800 eur.
Podľa portálu autoviny.sk tak Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) konečne potvrdil, že štát poskytne obciam a mestám inštaláciu nových radarov na svojom území. Tie budú merať maximálnu povolenú rýchlosť a pokuty prejdu tiež technologickou novinkou. Tie šoférom dorazia poštou.
Práve v stredu 29. októbra vláda po dlhých debatách rozhodne o radaroch. Diskusie trvali mesiace a po niekoľkých sériách sa napokon chýlia ku koncu. Šutaj Eštok potvrdil, že kabinet dostane v stredu možnosť schváliť novú kompetenciu pre samosprávy. Minister o tom informoval počas kongresu ministerstva vnútra s komunálnymi lídrami pri príležitosti 35. výročia znovuobnovenia samosprávy na Slovensku. Išlo až o 1 200 zástupcov samosprávy.
Musíme konať, tvrdí minister
"Musíme reagovať aj na primeranosť obmedzenia toho procesu na ceste. Nebolo by dobré pre premávku, aby sa to robilo nejako bezbreho, čiže ideme nejakým prvým krokom, a to sú stacionárne radary," priblížil minister vnútra s tým, že zákon je takmer hotový.
V rámci svojej pôsobnosti dostanú možnosť nechať pri cestách namontovať nové radary, ktoré budú dohliadať na maximálnu povolenú rýchlosť.
Štát verzus samosprávy
Slovensko je jednou z mnohých európskych krajín, kde sa stacionárne radary na cestách nevyskytujú a neboli stále rozmiestnené. Tento zákon má zrejme pôsobiť ako istý druh právnej záplaty. Právomoc pomocou novely dostanú do rúk vedenia miest a obcí. Teraz je na nich, aby ukázali, či to s ich umiestnením vedie spraviť flexibilnejšie a obratnejšie, ako štát.
Pokuty prejdú tiež obmenou a tie za rýchlosť sú odstupňované podľa závažnosti priestupku. Suma sa môže vyšplhať až na 800 eur. V obciach bývajú tieto pokuty prísnejšie. Tam totiž hrozí väčšie riziko.