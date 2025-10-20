Moskva to priznala: Pre TOTO stále bojujeme na Ukrajine! Mier je v nedohľadne

MOSKVA - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov opäť obhajoval pokračovanie ruskej invázie. Tvrdí, že Moskva chce mier, no vraj nemá inú cestu, ako pokračovať v bojoch.
„Pokračujeme, lebo musíme,“ tvrdí Kremeľ
Ruský hovorca Dmitrij Peskov pre štátnu agentúru TASS vyhlásil, že Rusko by si želalo mierové riešenie konfliktu, no podľa neho „nemá inú alternatívu“. Moskva preto naďalej vedie vojenské operácie na Ukrajine.
„Rusko je pripravené na mierové urovnanie,“ povedal Peskov. Vzápätí však dodal, že vojenské akcie pokračujú, pretože „v súčasnosti neexistujú žiadne iné možnosti“. Jeho slová tak opäť naznačili, že Kremeľ neplánuje žiadnu zásadnú zmenu prístupu k vojne.
Mierové rokovania stoja
Podľa CNN sa diplomatické rozhovory o ukončení bojov prakticky zastavili už v polovici septembra. Peskov to potvrdil aj sám: „Komunikačné kanály fungujú a naši vyjednávači ich môžu kedykoľvek využiť, no momentálne je férové povedať, že proces je pozastavený,“ uviedol.
Očakávania sa upierajú na Washington
Zastavené rokovania by mohlo opäť rozhýbať chystané stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Schôdzka sa má uskutočniť v piatok vo Washingtone. Trump ešte pred návratom do Bieleho domu avizoval, že chce vojnu ukončiť čo najrýchlejšie.