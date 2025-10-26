Máte po zmene času zlú náladu a ste unavení? Nie ste sami, varuje Úrad verejného zdravotníctva

BRATISLAVA - Časová adaptácia na zmenu času je individuálna a každý ju môže vnímať inak. Citlivejší ľudia môžu pociťovať poruchy spánku, zhoršenie koncentrácie či podráždenosť. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
„Po prechode na zimný čas môžu citlivejší ľudia (napríklad deti či osoby s chronickými ochoreniami a pod.) pociťovať poruchy spánku, zhoršenie koncentrácie a výkonu počas dňa, malátnosť, bolesti hlavy, únavu či zhoršenie nálady a podráždenosť,“ ozrejmil úrad.
Je podľa neho dôležité dbať na pravidelný spánkový režim, obmedziť nadmerný príjem kofeínu, alkoholu a používanie elektronických zariadení s modrým svetlom pred spaním. „Kľúčovú úlohu zohráva dostatočný pohyb na dennom prirodzenom svetle, zdravý životný štýl a vyvážená strava, ktorá napomáha k udržiavaniu fyzickej a psychickej rovnováhy počas obdobia so skráteným dňom,“ dodal úrad.