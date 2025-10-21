Španieli majú toho dosť: V Európe by chceli zakázať výmenu zimného a letného času!

MADRID - Španielsko podľa premiéra Pedra Sáncheza navrhne, aby sa v Európe už nemenil čas na letný a zimný. Návrh Španielsko predložilo na zasadnutí únijných ministrov energetiky, uviedla agentúra EFE.
Sánchez to odôvodnil tým, že meniť čas odmieta väčšina Európanov vrátane Španielov a že táto zmena má negatívny dopad na ľudské zdravie.
Ak uspejú, zmeny sa prejavia už v roku 2026
Štáty Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré sa postupne transformovalo do Európskej únie, koordinujú zmenu letného a zimného času od 80. rokov. Španielsko dnes podľa Sáncheza navrhne spustenie mechanizmu, ktorý by striedanie času zrušil. Platiť by to mohlo už v roku 2026, ak by bolo Španielsko úspešné.
"Vo všetkých prieskumoch, v ktorých sa na to pýtali, Španieli a Európania väčšinovo odpovedali, že sú proti," uviedol Sánchez ohľadom postoja obyvateľov k zmene času. Opatrenie v súčasnosti neprináša žiadnu alebo len veľmi malú úsporu energie a narúša biorytmus ľudí, dodal španielsky premiér.
Možností, že by sa zrušil prechod medzi letným a zimným časom, sa inštitúcie Únie nezaoberajú prvýkrát. Zrušenie však neumožnili nezhody medzi členskými štátmi.
Letný čas bol v českých krajinách prvýkrát zavedený v rokoch 1915 a 1916. Vrátil sa počas druhej svetovej vojny v roku 1940 a trval do roku 1949. Tretíkrát si Česi začali posúvať hodinky v čase energetickej krízy na konci 70. rokov. Do polovice 90. rokov trval v Česku letný čas pol roka. Od roku 1996 sa republika pripojila k zvyklostiam EÚ a časový posun trvá sedem mesiacov.