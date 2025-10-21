MIMORIADNY ONLINE Rusko sa pripravuje na zimnú ofenzívu! Deväť zranených po útoku na Charkov

KYJEV - Deväť ľudí zranil ruský útok riadenými leteckými bombami na Charkov, uviedol starosta druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihor Terechov. Časť Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny je po zásahu energetického objektu bez dodávok elektriny.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:05 Rusko sa pripravuje na aktívnu zimnú kampaň, uvádza HUR. Ruská sabotážna jednotka, ktorá zabila civilistov v meste Pokrovsk, bola následne zlikvidovaná, informuje ukrajinská armáda. HUR zasiahla najnovší ruský radarový systém na Kryme pomocou dlhodostrelných dronov.
Ruský vzdušný útok na ukrajinský Charkov
Podľa Terechova mestom otriasli štyri výbuchy a poškodených bolo najmenej 15 rodinných domov. Bez elektrického prúdu sa ocitla časť Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny po tom, ako ruský dron zasiahol bližšie neupresnený objekt energetickej infraštruktúry, uviedli ukrajinské úrady a energetická spoločnosť Černihivoblenergo. Jedným z miest, ktoré sa ocitlo bez elektriny je, Slavutyč na hraniciach s Bieloruskom.