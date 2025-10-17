Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy, uviedol Kaliňák

KOŠICE - Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy. Pred spoločným rokovaním slovenskej a ukrajinskej vlády to uviedol podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Vláda SR podľa neho pripravovala pre Ukrajinu ďalšiu humanitárnu pomoc.
Na stretnutí sa bude napríklad riešiť, ako bude SR postupovať pri pomoci s odmínovaním území na Ukrajine aj ďalšími vecami, ktoré humanitárne pomáhajú. Rozoberať budú aj ochranu proti dronom či posilnenie obrany Slovenska, priblížil Kaliňák.
archívne video
Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radomír Šalitroš si od medzivládneho rokovania sľubuje perspektívu lepšej spolupráce medzi oboma krajinami. Slovensko chce podľa jeho slov ukrajinskej strane predniesť viacero projektov, z ktorých môže Ukrajina benefitovať. „V rámci MIRRI chceme oznámiť ukrajinskej strane, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s programom OSN pre ľudské sídla UN-Habitat, ktoré bude pomáhať so znovu osídlením zdevastovaných sídiel Ukrajiny,“ uviedol Šalitroš s tým, že UN-Habitat bude súčasťou regionálneho centra MIRRI v Košiciach.
V Košiciach sú v programe viaceré bilaterálne konzultácie
V Košiciach sú v programe viaceré bilaterálne konzultácie - rezortné stretnutie zamerané na cezhraničnú spoluprácu a dopravné spojenia, rezortné stretnutie ministrov zahraničných vecí, rezortné stretnutie zamerané na spoluprácu v oblasti energetiky, obranného priemyslu i obnovu Ukrajiny, integráciu do EÚ i oblasť poľnohospodárstva a oblasť školstva. Rovnako sa uskutoční aj bilaterálne rokovanie predsedu vlády SR Roberta Fica s predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou.
Rokovanie v Košiciach má prebrať aj ideu ukrajinskej školy na Slovensku
Na Slovensku by mohla vzniknúť ukrajinská škola. Pred spoločným piatkovým rokovaním slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach to naznačili predsedovia vlád oboch krajín - Robert Fico (Smer-SD) a Julija Svyrydenková. S myšlienkou prišla vo svojom úvodnom príhovore ukrajinská premiérka. Ocenila pomoc, ktorú Slováci v predchádzajúcom období poskytli Ukrajincom hľadajúcim útočisko pred vojnovým konfliktom. Ukrajinská škola by podľa premiérky bola ďalším pokrokom spolupráce i dôkazom blízkosti oboch krajín. „Bol by to veľmi silný signál pre Ukrajinu i pre našu spoločnú cestovnú mapu spoločných projektov a spoluprác oboch krajín,“ vyhlásila.
Predseda vlády SR myšlienku založenia ukrajinskej školy privítal, zároveň požiadal predstaviteľov slovenského ministerstva školstva, aby sa tejto otázke na piatkovom rezortnom stretnutí s ukrajinskými kolegami venovali. Fico zároveň nadviazal na myšlienku poukázaním na potrebu kvalifikovaných pracovníkov pre slovenský priemysel. „Aj vďaka jazykovej blízkosti by i toto mohlo byť predmetom strategickej spolupráce Slovenska a Ukrajiny a možnosti vytvoriť inštitucionálny rámec, ktorý by umožnil ľuďom z Ukrajiny, ktorí prejavia záujem, získať štandardné podmienky, ako majú slovenskí zamestnanci. Myslím si, že škola by mohla byť začiatkom takejto snahy,“ dodal premiér.
Svyrydenková ocenila pokračovanie dialógu slovenskej a ukrajinskej vlády, potvrdila, že predmetom spoločného rokovania budú otázky energetickej bezpečnosti i zabezpečenia energetických zdrojov, infraštrukturálne projekty i oblasť medzinárodnej spolupráce pri integračných snahách Ukrajiny. „Som taktiež presvedčená, že Ukrajina ako súčasť Európskej únie by bola silný impulz pre spoluprácu oboch krajín, ale i celého stredoeurópskeho priestoru,“ dodala. Od rokovania očakáva, že okrem zhodnotenia pokroku v doteraz dohodnutých krokoch si obe delegácie vytýčia najbližšie ciele. „A to v rámci princípu vzájomnej výhody a vzájomnej dôvery,“ dodala Svyrydenková.