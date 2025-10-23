Európsky parlament schválil nové pravidlá na zníženie úniku plastových granúl: Cieľom je ochrana zdravia a prírody

ŠTRASBURG - Európsky parlament vo štvrtok definitívne prijal pravidlá pre obmedzenie znečistenia životného prostredia malými granulami, z ktorých sa vyrába väčšina plastových výrobkov, informovala agentúra AFP.
Granuly často unikajú do životného prostredia a znečisťujú pláže a oceány, povrchové vody a pôdu, ohrozujú ekosystémy, potravinový reťazec a ohrozujú ľudské zdravie. Podľa údajov Európskej komisie sa v dôsledku nesprávnej manipulácie ročne do prírody v 27 členských štátoch EÚ dostane až 180-tisíc ton. To zodpovedá dennému nákladu približne 20 nákladných vozidiel. Nové pravidlá vyžadujú od prepravných spoločností, aby únik granúl rýchlo nahlásili, zastavili a v prípade potreby aj zabezpečili ich odstránenie. Budú tiež musieť do 30 dní poskytnúť odhad objemu mikroplastov, ktoré sa dostali do životného prostredia. Prepravné spoločnosti budú musieť zabezpečiť dostatočnú kvalitu obalov a jasne označovať náklad ako obsahujúci mikroplasty.
Zodpovednosť ponesú samotní prepravcovia
Nové pravidlá budú platiť pre všetky spoločnosti bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú európske, ak prepravujú viac ako päť ton mikroplastov ročne v rámci EÚ. Spoločnosti zaoberajúce sa pozemnou prepravou budú mať na prispôsobenie sa pravidlám dva roky. Námorné prepravné spoločnosti, ktoré čelia špecifickým povinnostiam, budú mať na implementáciu tri roky - napriek snahe niektorých členských štátov, aby sa na ne daná legislatíva nevzťahovala. Podľa hlavného vyjednávača parlamentu pre toto nariadenie socialistického poslanca Césara Luenu tieto pravidlá znamenajú, že prepravca sa už nemôže vyhovárať na niekoho iného, kto údajne spôsobil znečistenie. Naopak: bude to on, kto má povinnosť informovať príslušné orgány.
Luena vysvetlil, že prijatie ambicióznych opatrení pre mikroplasty je kľúčovým krokom na ochranu zdravia, životného prostredia a ekonomík. Tým, že zodpovednosť budú niesť znečisťovatelia, je možné predchádzať budúcim ekologickým katastrofám. To sa stalo v Španielsku, Holandsku či Severnom mori, kde sa milióny plastových granúl dostali na pobrežie a znečistili pôdu. Europoslanec doplnil, že okrem environmentálnych škôd ohrozuje plastové znečistenie aj miestne ekonomiky: poškodzovaním rybárstva, ohrozením morskej biodiverzity a obmedzením turizmu či poľnohospodárstva.