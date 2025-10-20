V Pásme Gazy bol porušený pokoj zbraní: Večer Izrael oznámil návrat k prímeriu

TEL AVIV - V Pásme Gazy bol dnes porušený pokoj zbraní a médiá hovoria o najvážnejšej eskalácii násilia od 10. októbra, kedy začalo platiť prímerie medzi izraelskou armádou a palestínskym teroristickým hnutím Hamas. Izraelské zdroje najprv informovali, že izraelskí vojaci sa v oblasti Rafahu na juhu pásma stali terčom palestínskych ozbrojencov, potom nasledovali izraelské odvetné údery nielen na juhu územia. Zatiaľ čo Izrael informoval o dvoch svojich mŕtvych vojakoch, podľa palestínskych zdrojov prišlo pri izraelskej odvete o život najmenej 33 Palestínčanov. Izrael obviňuje z rozpútania násilia Hamas, ten však tvrdí, že si incidentov v Rafahu nie je vedomý, nemá na nich podiel a že chce prímerie dodržiavať. Večer izraelská armáda oznámila, že na pokyn politického vedenia začína opäť presadzovať pokoj zbraní, zároveň však varovala, že na akékoľvek porušenie prímeria znova odpovie.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu počas dňa armáde nariadil, aby tvrdo zasiahla proti cieľom v Pásme Gazy, ktoré označil za teroristické. Izrael zároveň pozastavil prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, informovali tlačové agentúry s odvolaním sa na nemenovaný izraelský bezpečnostný zdroj.
Izraelská armáda vo vyhlásení navečer uviedla, že pri dnešných úderoch zasiahla v celom Pásme Gazy desiatky cieľov spojených s Hamasom, vrátane skladov zbraní, palebných stanovíšť či podzemnej infraštruktúry. Na sieti X tiež zverejnila videozáznam, ktorý podľa nej zachytáva úder proti ozbrojencom, ktorí prekročili takzvanú žltú líniu, za ktorú sa armáda na základe podmienok prímeria stiahla.
Hovorca izraelskej armády dnes zopakoval výzvu adresovanú obyvateľom Pásma Gazy, aby sa vyhýbali oblastiam, ktoré sú pod izraelskou kontrolou, a aby sa nepribližovali k izraelským vojakom. "V dôsledku opakovaného porušovania dohody o prímerí av dôsledku zločinného útoku, ktorý dnes ráno vykonali teroristické zložky Hamásu, bude armáda reagovať veľkou silou proti teroristickej infraštruktúre a zložkám Hamásu," uviedol hovorca Avichaj Adraí v arabčine na sieti X. Zdôraznil, aby sa obyvatelia v záujme vlastnej bezpečnosti držali západne od takzvanej žltej línie, a pripojil mapku vyznačujúcu oblasť pod kontrolou armády.
Izrael informoval USA o pripravovaných úderoch
Izrael o dnešných úderoch proti cieľom Hamasu v Rafahu aj v ďalších častiach pásma vopred uvedomil administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, napísalserver Axios s odvolaním sa na nemenovaných izraelských a amerických činiteľov. USA podľa amerického zdroja servera vyzvali Izrael k "primeranej, ale zdržanlivej reakcii". "Nikto sa nechce vrátiť k vojne v plnom rozsahu. Izraelčania chcú Hamasu ukázať, že jeho činy budú mať následky bez toho, aby pritom zlikvidovali mierovú dohodu," dodal americký predstaviteľ.
Ozbrojené krídlo Hamásu podľa tlačových agentúr tvrdí, že oblasť Rafahu je v súlade s podmienkami prímeria stále pod kontrolou Izraela. Hamas tiež poprel, že by bol od marca tohto roku v kontakte so skupinami v oblasti Rafahu, a vyhlásil, že chce naďalej plniť všetky skôr dohodnuté podmienky prímeria. "Potvrdzujeme, že sme plne odhodlaní plniť všetky dohody, predovšetkým prímerie vo všetkých oblastiach Pásma Gazy," uviedli Brigády Kasám. Hovorca hnutia Házim Kásim tiež pred niekoľkými dňami obvinil Izrael z vážneho porušenia dohody utorkovou streľbou do civilistov v meste Gaza a na juhu pásma.
Krehké prímerie v Gaze, uzavreté po dvoch rokoch bojov, trvá od 10. októbra ako súčasť dvadsaťbodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého cieľom je úplne ukončiť izraelsko-palestínsku vojnu, pri zrode ktorej bol teroristický útok Hamásu na juhu Izraela v októbri 2023.
Hamas prepustil posledných živých rukojemníkov
Hamas na základe Trumpovho plánu prepustil posledné zadržiavané živé rukojemníkov a postupne odovzdáva telá tých, ktorí útok 7. októbra 2023 alebo následné zajatie neprežili. Izrael súbežne odovzdáva telá mŕtvych Palestínčanov. Izrael dnes identifikoval obe telá rukojemníkov, ktoré v sobotu večer odovzdal Hamas prostredníctvom Červeného kríža. Teraz na palestínskom území podľa Izraela zostáva ešte 16 mŕtvych rukojemníkov z celkom 28 tiel, ktoré Hamas zadržiaval pred uzavretím prímeria. Hnutie dnes popoludní oznámilo, že sa podarilo nájsť pozostatky ďalšieho rukojemníka, a pokiaľ to podmienky v teréne umožnia, odovzdá ich Izraelu ešte dnes. Palestínske ministerstvo zdravotníctva medzitým informovalo, že dostalo telá ďalších 15 Palestínčanov, ktoré boli zadržiavané v Izraeli.
Na odovzdávanie tiel, ktoré doteraz neskončilo, by mala nadviazať druhá fáza mierového plánu počítajúca s odzbrojením Hamasu. Podľa skoršieho varovania Washingtonu by však akýkoľvek útok zo strany hnutia podmienky dohody výrazne porušil.
Prímerie medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy stále platí
Prímerie medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas je stále v platnosti, povedal v nedeľu americký prezident Donald Trump po tom, ako izraelská armáda po zjavnom porušení dohody Hamasom vykonala útoky v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra AFP.
"Áno, je," odpovedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu na otázku, či prímerie naďalej platí. Naznačil tiež, že do údajného porušenia prímeria nemuselo byť zapojené vedenie Hamasu, ale "nejakí rebeli vnútri" hnutia. "V každom prípade sa to riadne vyrieši. Bude to vyriešené prísne, ale riadne," vyhlásil šéf Bieleho domu.
Izrael v nedeľu večer oznámil, že obnovil uplatňovanie prímeria v Pásme Gazy po tom, ako zasiahol pozície Hamasu, ktorý obvinil z útoku na svojich vojakov. Išlo o najzávažnejšie násilnosti od začiatku prímeria 10. októbra. Civilná ochrana v Gaze podliehajúca Hamasu oznámila, že pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 45 ľudí. Trump vyjadril nádej, že prímerie, ktoré pomohol vyrokovať, vydrží. "Chceme zaistiť, že s Hamasom bude všetko veľmi pokojné," povedal. "Ako viete, boli dosť nepokojní. Strieľali a my si myslíme, že do toho ich vedenie možno nebolo zapojené."
Krátko pred vyjadreniami Trumpa jeho viceprezident J. D. Vance novinárom povedal, že prímerie bude mať svoje "vzostupy a pády". "Hamas bude strieľať na Izrael. Izrael bude musieť reagovať," vyhlásil s tým, že stále ide o najlepšiu šancu na trvalý mier po dvojročnej vojne. Vance vyzval arabské krajiny Perzského zálivu, aby vytvorili "bezpečnostnú infraštruktúru" zameranú na to, aby sa potvrdilo odzbrojenie Hamasu. Viceprezident dodal, že Izrael v najbližších dňoch navštívi on alebo iný člen Trumpovej vlády, aby monitoroval situáciu.