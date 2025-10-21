Šéf spravodajskej služby Egypta hovoril s Netanjahuom o TOMTO

JERUZALEM - Riaditeľ egyptskej spravodajskej služby Hasan Rašád sa v utorok v Jeruzaleme stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, s ktorým rokoval o posilnení krehkého prímeria v Pásme Gazy sprostredkovaného americkým prezidentom Donaldom Trumpom.Píše agentúra AFP.
„Premiér Benjamin Netanjahu a jeho profesionálny tím sa stretli so šéfom egyptskej spravodajskej služby v úrade premiéra v Jeruzaleme,“ uviedla Netanjahuova kancelária vo vyhlásení. „Počas stretnutia diskutovali o pokroku v pláne prezidenta Trumpa, vzťahoch medzi Izraelom a Egyptom, posilnení mieru medzi krajinami, ako aj o ďalších regionálnych otázkach,“ dodala kancelária izraelského lídra.
Stretne sa aj s Witkoffom
Šéf egyptskej spravodajskej služby sa podľa spravodajského kanálu Extra News stretne aj s americkým vyslancom pre Blízky východ Stevom Witkoffom, ktorý je v súčasnosti tiež v Izraeli. Rašádova cesta do Jeruzalema prichádza viac ako týždeň po uzavretí krehkého prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas na základe dohody uzavretej v egyptskom meste Šarm aš-Šajch.
Do Izraela s rovnakým cieľom ako Rašád v utorok pricestoval americký viceprezident J. D. Vance. Očakáva sa, že sa stretne s Witkoffom aj s Trumpovým poradcom a zaťom Jaredom Kushnerom a americkými vojenskými expertmi, ktorí prímerie v Gaze monitorujú.Podľa izraelských médií sa Vance v stredu v Jeruzaleme stretne aj s izraelskými lídrami vrátane Netanjahua.