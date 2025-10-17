Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

Veľké porovnanie PLATOV naprieč Slovenskom: Rozdiely sú priepastné aj podľa povolania! TU sa zarába najlepšie

© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA – Rozdiely v platoch sú výrazné a medzi regiónmi aj odbormi na Slovensku naďalej pretrvávajú. Mzdy sa pritom zvyšovali viac v kanceláriách než vo výrobe – najrýchlejšie vo finančníctve a HR, najpomalšie vo výrobe a IT.

Kým programátor v Bratislave zarobí mesačne aj štyritisíc eur, predavač v Prešove dostane len štvrtinu z tejto sumy. Ukázal to najnovší mzdový prieskum personálnej agentúry Grafton. „Podľa Štatistického úradu SR bol reálny rast priemernej mzdy v roku 2024 po zohľadnení inflácie 3,7 %, zatiaľ čo dáta agentúry Grafton Recruitment z 3. štvrťroka 2025 ukazujú priemerný rast miezd na úrovni 3,4 %. Tempo rastu sa teda spomaľuje, no medzi jednotlivými odbormi sú výrazné rozdiely,“ uviedli.  „Vidíme, že niektoré sektory už dosiahli svoje mzdové stropy. V IT či inžinieringu a výrobe už priestor na výrazný rast nie je, naopak, v bankovníctve a HR mzdy stále rastú – hoci iným tempom než pred pár rokmi,“ hovorí Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton Recruitment.

Najvyšší rast zaznamenalo bankovníctvo a finančné služby (+5,45 %), dynamicky rástli aj mzdy v sektore ľudských zdrojov, administratívy a práva (+4,79 %), najmä pri seniorných alebo technických pozíciách. Na opačnom konci rebríčka skončil inžiniering a výroba (+2,04 %) a sektor IT a telekomunikácií (+2,16 %), kde podľa Mala ide už skôr o konsolidáciu po rokoch dvojciferného rastu.

IT ostáva na vrchole, finančníctvo získava na atraktivite

Hoci v sektore IT a telekomunikácií rástli mzdy najpomalšie, aj v roku 2025 patrí medzi najlepšie platené na Slovensku. V IT sú mzdy dlhodobo nadpriemerné, najmä pri pozíciách vyžadujúcich špecializované znalosti či prax v medzinárodných tímoch. Napríklad vývojári v Bratislavskom kraji dosahujú podľa prieskumu maximálnu mzdu približne od 3 800 do 4 200 € mesačne (aj v závislosti od špecializácie), IT analytici tu zarobia v priemere okolo 3 000 €. Vysoké mzdy majú aj odborníci na kyberbezpečnosť, kde sa priemerné mesačné ohodnotenie v Bratislave pohybuje okolo 3 500 €. „IT sektor bol dlhodobo motorom zvyšovania miezd, no dynamika sa po rokoch prudkého rastu prirodzene spomalila,“ tvrdí Malo. „Firmy dnes už skôr hľadajú rovnováhu medzi očakávaniami kandidátov a svojimi možnosťami, a namiesto plošného zvyšovania sa sústreďujú na efektívne odmeňovanie," dodal. 

V sektore bankovníctva a finančných služieb vzrástli mzdy medziročne najviac – o 5,45 %, čo zvýšilo jeho atraktivitu. Odborník však za týmto javom vidí aj najvýraznejšiu implementáciu technológií, a s tým súvisiacu optimalizáciu či zlučovanie rolí. Podľa prieskumu dosahujú napríklad Compliance manageri v Bratislavskom kraji priemernú mzdu okolo 3 200 €, senior účtovníci približne 1 900 € a treasury špecialisti okolo 2 200 €. Finančné inštitúcie čoraz častejšie hľadajú analytikov so znalosťou dátovej analytiky či regulatívneho prostredia, čo sa premieta aj do ich odmeňovania. „Bankový sektor rastie vďaka špecializovaným pozíciám. Odbornosť v oblasti rizík, daní či regulácie je dnes jedným z najväčších mzdových ťahúňov na trhu,“ upresňuje Malo.

Najnižšie mzdy: obchod, marketing a administratíva

Na opačnom konci rebríčka sú odbory s vysokou ponukou uchádzačov, ktoré dlhodobo zápasia s tlakom na nízke prevádzkové náklady. Napríklad v segmente obchodu a retailu sa mzdy často pohybujú okolo 1 300 až 1 600 € mesačne. Napríklad predavači v maloobchode dosahujú priemer okolo 1 300 €, merchandiseri v Bratislave okolo 1 550 €, v ostatných krajoch skôr 1 150 – 1 300 €. „Mnohé obchodné pozície majú stále nízke fixné mzdové ohodnotenie a sú závislé od variabilnej zložky, čo spôsobuje väčšie výkyvy v príjmoch,“ uviedol Malo.

Výrazne lepšie na tom nie je podľa neho ani oblasť marketingu, kde sú mzdy pomerne stabilné, ani pracovníci v administratíve, a to aj napriek vyššiemu priemernému rastu miezd. Marketingoví špecialisti zarobia v priemere približne 1 500 – 2 000 € (v BA je priemer okolo 1 950 €) a špecialisti sociálnych médií asi 1 400 – 1 900 €. V administratíve sú mzdy podobné – napríklad v Bratislavskom kraji zarábajú recepční v priemere okolo 1 400 €, office manažéri približne 1 600 € a HR administrátori 1 700 €. „Administratívne pozície sú často prvé, na ktorých firmy šetria. Mzdy rastú len tam, kde sa spájajú s technickou alebo legislatívnou expertízou, napríklad v mzdovej agende či pracovnom práve,“ približuje riaditeľ personálnej agentúry.

Regionálne rozdiely pretrvávajú

Rozdiely medzi slovenskými regiónmi zostávajú v oblasti mzdového ohodnotenia aj naďalej výrazné a v niektorých prípadoch sa ešte prehĺbili. Bratislavský kraj si aj v roku 2025 udržiava jednoznačné prvenstvo, zatiaľ čo Prešovský kraj dlhodobo uzatvára rebríček. Najväčšie rozdiely zaznamenal prieskum v odboroch, kde je sústredený kapitál, know-how a medzinárodné firmy. Napríklad IT Security Consultant v Bratislave môže zarobiť mesačne aj o 1 700 € viac než jeho kolega na východe Slovenska. Podobne výrazný rozdiel – až 1 800 € – sa ukázal aj pri pozícii Compliance Managera v bankovníctve.

Na druhej strane existujú profesie, pri ktorých regionálne rozdiely prakticky nehrajú rolu. Typickým príkladom je skladník alebo vodič VZV, kde sa mzda vo väčšine krajov pohybuje v podobnom rozmedzí a rozdiel v maximách je len 250 €. Taktiež pri nižších pozíciách v bankovníctve a maloobchode, ako je napríklad pracovník obchodnej prepážky alebo predavač, sa zarába v rôznych krajoch veľmi podobne.

„Rozdiely medzi regiónmi presne kopírujú štruktúru slovenskej ekonomiky. Západ profituje z koncentrácie centier služieb, bankovníctva a IT, zatiaľ čo stred a východ je viac závislý od výroby a logistiky,“ uzavrel riaditeľ agentúry Grafton Recruitment.

