PEKLO na diaľnici! D1 nie je po rannej nehode stále plne prejazdná: Autá stoja v KOLÓNACH, polícia má zlé správy

BRTISLAVA – Ranná nehoda na D1, pri ktorej prišiel o život 38-ročný člen Demokratov Michal Pavlík aj naďalej komplikuje dopravu. Na diaľnici sa tvoria aj po niekoľkých hodinách od tragédie zrážky a polícia upozorňuje, že obmedzenia budú trvať až do neskorého večera.
„Upozorňujeme vodičov, že v dôsledku rannej tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala na diaľnici D1 smer Bratislava km 33 tvoria rozsiahle kolóny. Prejazdné sú len dva jazdné pruhy, pravý jazdný pruh zostáva uzavretý približne do 21:00 h z dôvodu odstraňovania následkov tejto nehody,“ uviedla polícia.
V tejto súvislosti vodičov vyzývali, aby na svoju cestu smerom do Bratislavy využili aj iné trasy, napríklad výjazd na Voderadoch smer cesta III/1286 smer Hrnčiarovce nad Parnou, z tejto obce je potrebné sa napojiť na cestu I/61 smer Blatné. Od obce Blatné sa vodiči môžu pripojiť smer diaľnica D1 (križovatka Senec – východ), ktorá je v tom úseku plne prejazdná.
K nehode došlo na diaľnici D1 na 33 km v smere do Bratislavy, polícia o nej prijala oznam na čísle 158 krátko pred 04,45 h. „Podľa doposiaľ zistených informácií tu došlo k zrážke nákladného motorového vozidla s dodávkou. Obe vozidlá skončili mimo vozovky, pričom vodič dodávky pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedli. V danom úseku je diaľnica prejazdná iba v ľavom jazdnom pruhu.
Vodiči dnes v danom úseku potrebovali pevné nervy. Ešte okolo obeda Zelená vlna RTVS hlásila, že v danom úseku je zdržanie vac ako dve hodiny. Úseku radili sa vyhnúť.
Ukázalo sa, že obeťou je Michal Pavlík okresný predseda strany Demokrati a koordinátor pre zber podpisov na petíciu. Podpredseda strany Juraj Šeliga v súvislosti s nehodou uviedol, že podľa informácií, ktoré dostali, Michal Pavlík zavolal odťahovú službu a kým čakal na jej príchod, tak do neho narazil kamión, čo sa mu stalo osudným. Náraz neprežil. Šeliga však zdôraznil, že ide zatiaľ iba o čiastočné informácie, ktoré im boli komunikované z prostredia policajného zboru. Polícia prípad aj naďalej vyšetruje.