Izrael vrátil 15 tiel palestínskych obetí, uviedlo ministerstvo riadené Hamasom

Vozidlo Červeného kríža prichádza na miesto, kde členovia militantnej skupiny Hamas hľadajú telá rukojemníkov v oblasti Chán Júnis v meste Hamad v južnej časti pásma Gazy.
Vozidlo Červeného kríža prichádza na miesto, kde členovia militantnej skupiny Hamas hľadajú telá rukojemníkov v oblasti Chán Júnis v meste Hamad v južnej časti pásma Gazy.
TASR

GAZA - Izrael v sobotu vrátil do Gazy telá 15 mŕtvych Palestínčanov, čím sa ich celkový počet zvýšil na 135, uviedlo ministerstvo zdravotníctva na území ovládanom Hamasom. Informuje o tom agentúra AFP.

Podľa dohody o prímerí, ktorú sprostredkoval americký prezident Donald Trump, mal Izrael za každého vráteného zosnulého Izraelčana odovzdať telá 15 Palestínčanov. V piatok večer Hamas odovzdal telo ďalšieho izraelského rukojemníka a od začiatku prímeria to bolo deväť Izraelčanov a jeden nepálsky študent.

Sporné tvrdenia o zneužívaní tiel

Ministerstvo zdravotníctva v Gaze riadené Hamasom tvrdí, že niektoré z tiel vrátených v sobotu niesli známky „zneužívania, bitiek, spútavania a zaväzovania očí“. Podobné tvrdenia zverejnilo aj v súvislosti so skôr vrátenými telami. Izraelská armáda reagovala, že tieto tvrdenia sú „falošnou propagandou Hamasu“. „Okrem toho všetky doteraz vrátené telá patria bojovníkom z Pásma Gazy,“ uviedla v piatok pre agentúru AFP.

