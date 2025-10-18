Hamas ešte dnes večer odovzdá Izraelu telá ďalších dvoch rukojemníkov, oznámilo hnutie

GAZA - Palestínske teroristické hnutie Hamas ešte dnes večer odovzdá Izraelu telá ďalších dvoch mŕtvych rukojemníkov, ktoré sa podľa neho dnes podarilo v Pásme Gazy nájsť. Podľa tlačových agentúr to dnes oznámilo ozbrojené krídlo Hamasu. Urobilo tak krátko po tom, ako Izrael podmienil navrátením všetkých tiel otvorenie kľúčového hraničného priechodu Rafáh medzi Pásmom Gazy a Egyptom. Na palestínskom území podľa Izraela zostáva ešte 18 mŕtvych rukojemníkov z celkovo 28 tiel, ktoré Hamas zadržiaval pred uzavretím prímeria 10. októbra.
Brigády Kasám odovzdajú o 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ) "telá dvoch izraelských väzňov, ktorých pozostatky boli dnes nájdené v Pásme Gazy", uviedlo ozbrojené krídlo Hamasu vo vyhlásení zverejnenom na telegrame. Totožnosť mŕtvych neuviedlo.
Izrael váha s otvorením Rafahu
Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua krátko predtým vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol: "Otvorenie prechodu (Rafáh) bude zvážené na základe spôsobu, akým Hamas splní svoje záväzky pri vracaní zosnulých rukojemníkov a napĺňaní zazmluvneného rámca dohody." Reagoval tak na informáciu palestínskej ambasády v Káhire, že bude tento dôležitý prechod v pondelok otvorený pre Palestínčanov, ktorí sa budú chcieť vrátiť z Egypta do Gazy.
Výmena tiel cez Červený kríž
V noci na dnes Izrael prevzal od Červeného kríža telo ďalšieho rukojemníka, ktoré predtým jeho pracovníkom odovzdal Hamas. Podľa forenznej analýzy bol vrátenou obeťou 75-ročný Elijahu Margalit zavraždený 7. októbra 2023 pri teroristickom útoku ozbrojencov Hamasu na kibuc Nir Oz. Izrael naopak podľa dohody vrátil výmenou do Pásma Gazy telá ďalších 15 Palestínčanov.
Hamas tento týždeň na základe dohody o prvej fáze mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa doteraz odovzdal Izraelu celkovo 11 tiel, ktoré podľa neho patrili ľuďom uneseným pri útoku na Izrael pred dvoma rokmi. Izrael však tvrdí, že jedno z nich nepatrilo žiadnemu z rukojemníkov. Hamas tento týždeň tiež vyhlásil, že už odovzdal všetky telá, ku ktorým mal prístup, a podmienky dohody tak splnil. V pondelok Hamas okrem toho prepustil posledných 20 žijúcich rukojemníkov výmenou za takmer 2000 palestínskych väzňov.