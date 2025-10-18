Identifikácia úspešná: Izrael identifikoval vrátené telo mŕtveho rukojemníka

JERUZALEM - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v sobotu oznámila, že telo zosnulého rukojemníka, ktorého Hamas vrátil v noci, bolo identifikované ako Eliyahu Margalit. Informuje o tom agentúra AFP.
Izraelská armáda „informovala rodinu uneseného Eliyahua Margalita... že (telo) ich blízkeho bolo vrátené do Izraela a jeho identifikácia bola dokončená,“ uviedla kancelária premiéra vo vyhlásení. Dodala, že „neurobí kompromisy“ a „vynaloží maximálne úsilie, kým nevrátime všetkých padlých unesených, až do posledného“. Eliyahu „Churchill“ Margalit mal v čase únosu 75 rokov a žil v kibuci Nir Oz. Unesená bola aj jeho dcéra Nili Margalit, ktorú neskôr prepustili a verejne vystupovala s výzvami na repatriáciu všetkých rukojemníkov a tiel.
Na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, Hamas v pondelok prepustil 20 živých rukojemníkov. V Pásme Gazy ich zadržiaval od útoku na Izrael 7. októbra 2023. Hamas tvrdí, že všetky dostupné telá už odovzdal. Izrael uvádza, že stále chýba 18 tiel mŕtvych rukojemníkov, ktoré sa nachádzajú v troskách a ich vyzdvihnutie si vyžaduje špeciálne vybavenie, ktoré Hamas údajne nemá.