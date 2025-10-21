Prezident Trump v nebezpečenstve: FBI lokalizovala TAJNÝ úkryt pre ostreľovača! Nachádzal sa na TOMTO mieste

PALM BEACH – V blízkosti letiska, kde pravidelne pristáva lietadlo s prezidentom Spojených štátov na palube, odhalili bezpečnostné zložky úkryt pre ostreľovača. Na základe polohy a vzdialenosti tohto úkrytu mohlo ísť o plánovaný pokus o atentát.
O prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi je verejne známe, že pravidelne cestuje na Floridu, do svojho honosného sídla. Najprv však musí jeho Air Force One pristáť na medzinárodnom letisku Palm Beach. Priestor letiska aj jeho široké okolie je preto pod drobnohľadom tajných bezpečnostných služieb. Nedávna informácia, s ktorou sa pochválil riaditeľ FBI Kash Patel je toho živým dôkazom.
"Agenti americkej tajnej služby (FBI) spozorovali podozrivý úkryt v blízkosti sektora AF1 len kúsok od medzinárodného letiska Palm Beach," vyhlásil Patel na sociálnej sieti X.
Napokon sa zistilo, že išlo o tajný úkryt pre ostreľovača. "Agenti FBI ho odhalili dňa 17. októbra počas bezpečnostnej kontroly v blízkosti spomínaného letiska pred príletom prezidenta Trumpa," uvádza pre USA Today hovorca FBI Anthony Guglielmi.
Ako ďalej prezradil, na mieste sa nenachádzali žiadne podozrivé osoby. "Nemôžeme však poskytnúť podrobné informácie. Tento incident len podčiarkuje dôležitosť viacnásobných bezpečnostných opatrení," dodal Guglielmi.
Snahy o likvidáciu prezidenta Trumpa
FBI tak reagovala na prípad Ryana Routha, ktorého odsúdili za pokus o atentát na prezidenta Donalda Trumpa v septembri 2024 na golfovom ihrisku West Palm Beach neďaleko letiska. Jeden z agentov vtedy zbadal hlaveň pušky trčiacu z kríkov a vystrelil na osobu, ktorá ju držala. Routh z miest činu utiekol, no neskôr ho chytili a zatkli.
Pár mesiacov predtým, v júli 2024 spustil istý Thomas Crooks (20) streľbu na prezidenta USA zo strechy v Butleri v Pensylvánii počas predvolebného mítingu. Jeden človek z davu prišiel vtedy o život a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Crooksa na mieste zastrelil ostreľovač Tajnej služby.
Ostreľovači a autobusy
Po lokalizácii tajného úkrytu pre ostreľovača polícia zhruba na dobu 24 hodín uzavrela všetky jazdné pruhy smerom k Southern Boulevard, ktorý vedie rovnobežne s južnou hranicou letiska. Úrady okrem toho zriadili ochranný perimeter okolo časti letiska, kde zvykne Trump vystupovať z lietadla. Jeho súčasťou sú ostreľovači na okolitých budovách a zástup žltých autobusov, ktorý tvorí akúsi bariéru.