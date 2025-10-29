Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - So silnejším vetrom na horách stredného Slovenska treba počítať aj naďalej. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Na horách nad 1500 metrov očakávajú meteorológovia vietor v nárazoch s rýchlosťou 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ pripomína SHMÚ.
(Zdroj: shmu.sk)
Výstrahy platia predbežne od stredy od 22.00 h do štvrtka (30. 10.) do 22.00 h.