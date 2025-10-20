Poradca Donalda Trumpa prehovoril jasne: Izrael sa bez pomoci Palestínčanom do regiónu nezaradí

JERUZALEM - Izrael musí začať pomáhať Palestínčanom a zlepšovať kvalitu ich života, ak sa chce plne integrovať do Blízkeho východu, uviedol Jared Kushner, poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa, v rozhovore pre reláciu 60 Minutes televíznej stanice CBS. Informuje o tom web The Times of Israel (TOI).
Kushner uviedol, že Izrael teraz, po skončení vojny s palestínskym militantným hnutím Hamas, musí nájsť spôsob, ako pomôcť palestínskemu ľudu prosperovať. Dodal, že USA sa v tejto oblasti zameriavajú na zaistenie bezpečnosti pre obe strany a vytváranie ekonomických príležitostí pre Izraelčanov a Palestínčanov, aby mohli žiť bok po boku v trvalom mieri. Rozsiahly rozhovor s Kushnerom a Steveom Witkoffom, ďalším vyslancom prezidenta Trumpa, sa odohral v čase nových stretov medzi izraelskými jednotkami a militantmi Hamasu.
Obaja priznali, že palestínske Pásmo Gazy, na ktorého území sa vojna v uplynulých dvoch rokoch odohrávala, je v ruinách. Kushner uviedol, že vysídlení Palestínčania sa vracajú „do oblastí, kde bol zničený ich domov, na svoj pozemok a stavajú si stan... naozaj nemajú kam inam ísť.“ Kushner aj Witkoff zároveň rázne odmietli obvinenia, že izraelská armáda spáchala v Pásme Gazy genocídu. „Rozhodne nie... prebiehala tam vojna,“ povedal Witkoff.
Obaja Trumpovi emisári v rozhovore odmietli dohady, že sú v konflikte záujmov alebo že by im išlo o osobný ekonomický profit. Kushner zdôraznil, že ani jeden z nich sa nebude angažovať pri uzatváraní ekonomických zmlúv. Witkoff doplnil, že nedostáva žiadny plat a všetky svoje výdavky si hradí sám. Kushner v tejto súvislosti vyhlásil: „To, čo ľudia nazývajú konfliktom záujmov, Steve a ja voláme skúsenosti a dôveryhodné vzťahy, ktoré máme po celom svete. Keby sme ich so Stevom nemali, dohoda, ktorú sme dokázali pomôcť uzavrieť a ktorá oslobodila týchto (izraelských) rukojemníkov, by sa neuskutočnila.“ TOI doplnil, že Kushner a Witkoff v pondelok opäť pricestujú do Izraela, kde v utorok očakávajú aj viceprezidenta USA J. D. Vancea.