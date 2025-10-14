O vojnu na Ukrajine sa zaujíma ďalšia krajina: Chce dohodnúť mier! Tvrdý odkaz Európe

ANKARA - Turecko chce obnoviť mierové rokovania o vojne na Ukrajine. Minister zahraničných vecí Hakan Fidan oznámil, že Ankara rokuje s Moskvou, Kyjevom, Washingtonom aj Bruselom a pripravuje návrhy kompromisu o Donbase.
Turecko sa chystá vstúpiť do diplomatickej hry o ukončenie vojny na Ukrajine. Po nedávnych rozhovoroch medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom chce Ankara nadviazať novou sériou mierových iniciatív. Minister zahraničných vecí Hakan Fidan v rozhovore pre stanicu TRT Haber uviedol, že Turecko už koordinuje svoje kroky s Kyjevom, Moskvou, Washingtonom aj Bruselom a pripravuje pôdu pre „reálny dialóg“. Za hlavnú prekážku mieru označil dlhoročný spor o Donbas.
Ankara znovu otvára komunikačné kanály
Podľa Fidana Ankara v uplynulých dňoch kontaktovala všetky kľúčové strany – od Washingtonu po Kyjev. „Musíme udržať Spojené štáty v tejto línii. Niektorí lídri spolu s naším prezidentom by mali Trumpa povzbudiť, aby sa držal kurzu,“ povedal Fidan pre TRT Haber. Dodal, že Turecko „nečaká so založenými rukami“ a aktívne hľadá priestor na nové rokovania.
Minister zároveň upozornil, že súčasná vlna bojov je podľa Ankary len snahou oboch strán posilniť svoje vyjednávacie pozície. „Každý tým vysiela odkaz, že v prípade potreby dokáže pokračovať v boji,“ uviedol. Práve preto chce Ankara proces rokovaní urýchliť, aby sa zabránilo ďalším stratám na životoch a zbytočnej deštrukcii.
Donbas ako kľúčový uzol konfliktu
„Rusko sa ho nechce vzdať, Ukrajina ho vníma ako záruku svojej suverenity,“ opísal Fidan podstatu problému. Ankara podľa neho skúma viacero možností, ako tieto protichodné pozície priblížiť, a pripravuje návrhy, ktoré by mohli „stretnúť obidve strany v strede“. O iniciatíve Turecka informoval aj ukrajinský portál Meža.
Nový formát rokovaní s USA a EÚ
Fidan načrtol aj podobu budúcich stretnutí: Turecko počíta s priamymi rozhovormi medzi Kyjevom a Moskvou, pri ktorých by zohrali úlohu Spojené štáty a Európska únia. Podľa neho bude však rozhodujúce, aby každý prípadný dokument obsahoval „tvrdé záruky a medzinárodný dohľad“. „Bez jasných garancií žiadny mierový papier neprežije prvú krízu,“ varoval.
„Európa sa nesmie skrývať“
Šéf tureckej diplomacie zároveň odkázal lídrom EÚ, aby sa „neschovávali za skepsu“ a podporili konkrétne kroky. „Dialóg je jedinou cestou k trvalému mieru. Každý posun závisí od odvahy robiť kompromisy a od pevných garancií,“ zdôraznil Fidan.
Podľa neho by mohlo dôjsť k prielomu v horizonte niekoľkých mesiacov, hoci termíny zatiaľ nešpecifikoval. Popri Ukrajine označil za prioritu aj pásmo Gazy, kde podľa neho civilné obete „volajú po okamžitom zastavení paľby“.
„Keď štáty potiahnu za jeden povraz“
Fidan pripomenul, že Turecko má bohaté skúsenosti s mediáciou a dokázalo spájať krajiny od Latinskej Ameriky po Áziu. „Keď štáty ťahajú za jeden povraz a vysielajú rovnaký odkaz, vzniká tlak, ktorý už nikto neprehliadne,“ povedal.
Na záver minister uistil, že Ankara urobí všetko pre to, aby sa rokovania o mieri pohli z miesta. „Turecko spraví, čo bude potrebné, aby prišiel prielom,“ uzavrel Fidan.