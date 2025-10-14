Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

O vojnu na Ukrajine sa zaujíma ďalšia krajina: Chce dohodnúť mier! Tvrdý odkaz Európe

Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan
Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan (Zdroj: SIZA AP Photo/Gregorio Borgia)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

ANKARA - Turecko chce obnoviť mierové rokovania o vojne na Ukrajine. Minister zahraničných vecí Hakan Fidan oznámil, že Ankara rokuje s Moskvou, Kyjevom, Washingtonom aj Bruselom a pripravuje návrhy kompromisu o Donbase.

Turecko sa chystá vstúpiť do diplomatickej hry o ukončenie vojny na Ukrajine. Po nedávnych rozhovoroch medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom chce Ankara nadviazať novou sériou mierových iniciatív. Minister zahraničných vecí Hakan Fidan v rozhovore pre stanicu TRT Haber uviedol, že Turecko už koordinuje svoje kroky s Kyjevom, Moskvou, Washingtonom aj Bruselom a pripravuje pôdu pre „reálny dialóg“. Za hlavnú prekážku mieru označil dlhoročný spor o Donbas.

Ankara znovu otvára komunikačné kanály

Podľa Fidana Ankara v uplynulých dňoch kontaktovala všetky kľúčové strany – od Washingtonu po Kyjev. „Musíme udržať Spojené štáty v tejto línii. Niektorí lídri spolu s naším prezidentom by mali Trumpa povzbudiť, aby sa držal kurzu,“ povedal Fidan pre TRT Haber. Dodal, že Turecko „nečaká so založenými rukami“ a aktívne hľadá priestor na nové rokovania.

Minister zároveň upozornil, že súčasná vlna bojov je podľa Ankary len snahou oboch strán posilniť svoje vyjednávacie pozície. „Každý tým vysiela odkaz, že v prípade potreby dokáže pokračovať v boji,“ uviedol. Práve preto chce Ankara proces rokovaní urýchliť, aby sa zabránilo ďalším stratám na životoch a zbytočnej deštrukcii.

Donbas ako kľúčový uzol konfliktu

„Rusko sa ho nechce vzdať, Ukrajina ho vníma ako záruku svojej suverenity,“ opísal Fidan podstatu problému. Ankara podľa neho skúma viacero možností, ako tieto protichodné pozície priblížiť, a pripravuje návrhy, ktoré by mohli „stretnúť obidve strany v strede“. O iniciatíve Turecka informoval aj ukrajinský portál Meža.

Nový formát rokovaní s USA a EÚ

Fidan načrtol aj podobu budúcich stretnutí: Turecko počíta s priamymi rozhovormi medzi Kyjevom a Moskvou, pri ktorých by zohrali úlohu Spojené štáty a Európska únia. Podľa neho bude však rozhodujúce, aby každý prípadný dokument obsahoval „tvrdé záruky a medzinárodný dohľad“. „Bez jasných garancií žiadny mierový papier neprežije prvú krízu,“ varoval.

„Európa sa nesmie skrývať“

Šéf tureckej diplomacie zároveň odkázal lídrom EÚ, aby sa „neschovávali za skepsu“ a podporili konkrétne kroky. „Dialóg je jedinou cestou k trvalému mieru. Každý posun závisí od odvahy robiť kompromisy a od pevných garancií,“ zdôraznil Fidan.

Podľa neho by mohlo dôjsť k prielomu v horizonte niekoľkých mesiacov, hoci termíny zatiaľ nešpecifikoval. Popri Ukrajine označil za prioritu aj pásmo Gazy, kde podľa neho civilné obete „volajú po okamžitom zastavení paľby“.

„Keď štáty potiahnu za jeden povraz“

Fidan pripomenul, že Turecko má bohaté skúsenosti s mediáciou a dokázalo spájať krajiny od Latinskej Ameriky po Áziu. „Keď štáty ťahajú za jeden povraz a vysielajú rovnaký odkaz, vzniká tlak, ktorý už nikto neprehliadne,“ povedal.

Na záver minister uistil, že Ankara urobí všetko pre to, aby sa rokovania o mieri pohli z miesta. „Turecko spraví, čo bude potrebné, aby prišiel prielom,“ uzavrel Fidan.

Viac o téme: RuskoTureckoUkrajinaMierové rokovaniaDonbasHakan Fidan
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Srbský prezident Aleksandar Vučič.
Turecko sníva o obnovení Osmanskej ríše, tvrdí Vučič po dodaní dronov Kosovu
Zahraničné
Trump požiadal Turecko, aby
Trump požiadal Turecko, aby presvedčilo Hamas prijať mierový plán
Zahraničné
Turecký minister zahraničných vecí
Turecko prišlo s prekvapivou predpoveďou: V Ukrajine dôjde k veľkému zlomu! Od TOHTO to závisí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vlado Voštinár si chcel vystreliť z Evelyn, OTOČILO sa to! Keby vedel, ostane ticho
Vlado Voštinár si chcel vystreliť z Evelyn, OTOČILO sa to! Keby vedel, ostane ticho
Prominenti
Na to, ako to vyzerá, nie sú hlásené žiadne obete, tvrdí Šutaj Eštok
Na to, ako to vyzerá, nie sú hlásené žiadne obete, tvrdí Šutaj Eštok
Správy
Letisko Sliač prechádza najväčšou rekonštrukciou vo svojej histórii, tvrdí Pellegrini
Letisko Sliač prechádza najväčšou rekonštrukciou vo svojej histórii, tvrdí Pellegrini
Správy

Domáce správy

FOTO Žaloby a trestné oznámenia:
Žaloby a trestné oznámenia: Hlas a Migaľ na seba TVRDO narazia, politológovia za tým vidia agresívny marketing!
Domáce
Veterinári potvrdili v Šúrovciach
Veterinári potvrdili v Šúrovciach ohnisko vtáčej chrípky! Choroba zasiahla menší chov vtákov
Domáce
TEST radlerov s citrónovou
TEST radlerov s citrónovou príchuťou: Víťaz nás prekvapil, ale aj názorovo najviac rozdelil
hashtag.sk
Riaditeľ SIS Gašpar po nehode: Polícia ma vypočula, SaS žiada mimoriadnu schôdzu
Riaditeľ SIS Gašpar po nehode: Polícia ma vypočula, SaS žiada mimoriadnu schôdzu
Nitra

Zahraničné

Turecký minister zahraničných vecí
O vojnu na Ukrajine sa zaujíma ďalšia krajina: Chce dohodnúť mier! Tvrdý odkaz Európe
Zahraničné
Fentanyl robí z ľudí
V uliciach San Francisca to vyzerá ako v ZOMBIE apokalypse! Šokujúce zábery odhaľujú ľudskú katastrofu
Zahraničné
Venezuela po udelení Nobelovej
Venezuela po udelení Nobelovej ceny opozícii zatvorila veľvyslanectvo v Nórsku
Zahraničné
mierový summit o Pásme
Trump na mierovom summite o Gaze: Dosiahli sme nemožné, ostatné pôjde ľahšie
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Karolína Chomiesteková
Chomisteková (31) zbalila talianskeho boháča: Je o 17 rokov starší... Aha, ako im to spolu pristane!
Zahraniční prominenti
Robo Papp spochybňuje HIV:
Robo Papp spochybňuje HIV: Toto sú celebrity NAKAZENÉ vírusom... Niektorých stál život!
Domáci prominenti
Daniela Peštová žila s
Daniela Peštová žila s neverníkom: Na mólach ju zdobili modriny, potom prišiel normálny Paľo!
Osobnosti
Evelyn v relácii Inkognito
Vlado Voštinár si chcel vystreliť z Evelyn, OTOČILO sa to! Keby vedel, ostane ticho
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Čínski vedci ohromili svet:
Čínski vedci ohromili svet: Zlomenina? Žiaden problém! Vynašli lepidlo, ktoré ich lieči rýchlejšie než chirurgovia
Zaujímavosti
Túžila po krásnom tele,
Túžila po krásnom tele, no prišla o zdravie: Matke po lacnej operácii v Turecku odpadla bradavka a explodoval prsník!
Zaujímavosti
Bolesti kĺbov? Možno máte
Bolesti kĺbov? Možno máte zvýšené hodnoty TOHTO parametra: TAKTO ich znížite
vysetrenie.sk
Rodinná dovolenka sa zmenila
Rodinná dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Našli ideálne ubytovanie, kým nezbadali kameru namierenú na deti!
Zaujímavosti

Dobré správy

Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk

Ekonomika

Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!
Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!
Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!
Poznáme nových držiteľov Nobelovej ceny za ekonómiu: Traja vedci odhalili prekvapivý kľúč k dlhodobému rastu!
Poznáme nových držiteľov Nobelovej ceny za ekonómiu: Traja vedci odhalili prekvapivý kľúč k dlhodobému rastu!

Šport

Vytúžené víťazstvo v Trnave: Po slabšom začiatku Slovensko rozhodlo v druhom polčase
Vytúžené víťazstvo v Trnave: Po slabšom začiatku Slovensko rozhodlo v druhom polčase
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
V Belfaste sa hrá ťažko: Nemci po utrápenom výkone môžu byť spokojní a zostávajú prví
V Belfaste sa hrá ťažko: Nemci po utrápenom výkone môžu byť spokojní a zostávajú prví
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Ohlasy po zápase s Luxemburskom: Duda a Schranz majú zmiešané pocity
Ohlasy po zápase s Luxemburskom: Duda a Schranz majú zmiešané pocity
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Erik Černák sa tešil z prvého víťazstva v sezóne: V Toronte rozhodla posledná minúta
VIDEO Erik Černák sa tešil z prvého víťazstva v sezóne: V Toronte rozhodla posledná minúta
NHL

Auto-moto

Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Doprava
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky

Kariéra a motivácia

Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Motivácia a inšpirácia
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti“. Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti“. Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Kariérny rast
Ktorá z týchto troch pozícií je pre vás tá pravá?
Ktorá z týchto troch pozícií je pre vás tá pravá?
Zaujímavé pracovné ponuky
Žijete od výplaty k výplate? Tieto tipy vám pomôžu zarobiť si peniaze navyše aj popri práci
Žijete od výplaty k výplate? Tieto tipy vám pomôžu zarobiť si peniaze navyše aj popri práci
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Rady a tipy
Netradičné tekvicové halušky a steak v syrovej omáčke
Netradičné tekvicové halušky a steak v syrovej omáčke
Prílohy

Technológie

Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Technológie
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Veda a výskum
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Bezpečnosť
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Filmy a seriály

Bývanie

7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma

Pre kutilov

6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Absolútna astropríťažlivosť: Medzi týmito znameniami preskočí iskra na prvý pohľad
Partnerské vzťahy
Absolútna astropríťažlivosť: Medzi týmito znameniami preskočí iskra na prvý pohľad
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Žaloby a trestné oznámenia:
Domáce
Žaloby a trestné oznámenia: Hlas a Migaľ na seba TVRDO narazia, politológovia za tým vidia agresívny marketing!
Turecký minister zahraničných vecí
Zahraničné
O vojnu na Ukrajine sa zaujíma ďalšia krajina: Chce dohodnúť mier! Tvrdý odkaz Európe
Fentanyl robí z ľudí
Zahraničné
V uliciach San Francisca to vyzerá ako v ZOMBIE apokalypse! Šokujúce zábery odhaľujú ľudskú katastrofu
Moderátorka neudržala emócie: V
Zahraničné
Moderátorka neudržala emócie: V živom prenose ju dojali správy o prepustení izraelských rukojemníkov

Ďalšie zo Zoznamu