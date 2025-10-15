Výbor Rady Európy žiada lepšiu ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním blízkymi osobami

ŠTRASBURG – Výbor zmluvných strán Dohovoru o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotský výbor) Rady Európy v stredu zverejnil správu o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním zo strany osôb z takzvaného kruhu dôvery. Ten zahŕňa členov širšej rodiny, opatrovníkov či iné osoby, s ktorými dieťa prichádza do styku v prostredí dôvery, ale aj jeho blízkych rovesníkov. Informoval o tom hovorca Rady Európy Jaime Rodriguez.
Správa skúma, ako môže 48 štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Lanzarotského dohovoru, ďalej posilniť svoje právne rámce s cieľom lepšie predchádzať zneužívaniu a chrániť obete.
Rozšírenie trestnej ochrany
Správa víta pokrok dosiahnutý od prvého monitorovacieho kola v roku 2015 – niekoľko zmluvných strán v súčasnosti kriminalizuje sexuálne zneužívanie detí všetkých vekových kategórií osobami v uznávanom postavení dôvery, autority alebo vplyvu. Lanzarotský výbor vyzýva tie zmluvné strany, ktoré stále obmedzujú túto ochranu na veľmi špecifické okolnosti alebo sa vzťahujú iba na deti, ktoré nedosiahli zákonný vek na sexuálne aktivity, aby urýchlene prijali opatrenia.
Ako pripomína Rada Európy, sexuálne zneužívanie v rodinnom kontexte si vyžaduje včasné odhalenie a rýchle ochranné opatrenia. Väčšina zmluvných strán umožňuje odstránenie podozrivého páchateľa z domu ešte pred začatím trestného konania. Lanzarotský výbor žiada zmluvné strany, ktoré tak ešte neurobili, aby zabezpečili, že odstránenie detskej obete z rodinného prostredia sa zváži iba v prípade, ak odstránenie páchateľa nepostačuje alebo ho nie je možné uskutočniť.
Vzdelávanie detí
Výbor uznáva aj to, že deti sa môžu zapájať do škodlivého sexuálneho správania s inými deťmi. Preto vyžaduje, aby zmluvné strany poskytovali deťom príslušné vzdelávanie, ktoré im pomôže rozpoznať a vyhnúť sa škodlivým sexuálnym aktivitám a získať prístup k podpore.
Prieskumné rozhovory bez súhlasu rodičov
Slovenska – ale aj napríklad Británie, Nemecka, Poľska či Ruska – sa týka požiadavka, aby sa prieskumné rozhovory s deťmi, u ktorých je podozrenie zo sexuálneho zneužívania, mohli robiť bez toho, aby o nich boli vopred informovaní rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa.
Lanzarotský výbor vyzval tiež SR a s ňou aj Albánsko, Bulharsko, Dánsko, San Maríno a Severné Macedónsko, aby zaviedli intervenčné programy alebo opatrenia prispôsobené vývojovým potrebám detí páchajúcich sexuálne delikty, a to vrátane detí, ktoré ešte nedosiahli vek trestnej zodpovednosti.
Výbor žiada SR a ďalšie takmer tri desiatky štátov, aby zabezpečili, že pravidlá zachovania dôvernosti, ktoré musia podľa vnútroštátneho práva dodržiavať určití odborníci pracujúci v kontakte s deťmi, nebudú pre nich prekážkou pre hlásenie príslušným orgánom, ak majú dôvody domnievať sa, že dieťa je obeťou sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania.