Z Pásma Gazy hlásia obete aj napriek prímeriu: O život prišlo šesť Palestínčanov

GAZA - Izraelské jednotky v utorok v Pásme Gazy pri dvoch separátnych incidentoch smrteľne postrelili šesť Palestínčanov, informoval hovorca palestínskej civilnej obrany. Izraelská armáda objasnila, že jej vojaci spustili paľbu na osoby, ktoré sa priblížili k pozíciám izraelských jednotiek v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra AFP.
Podľa hovorcu civilnej obrany, ktorá podlieha palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas, päť ľudí zahynulo vo štvrti Šudžáajá v meste Gaza, keď na nich spustili paľbu izraelské kvadrokoptéry. Išlo o ľudí, ktorí si prišli skontrolovať stav svojich domov.
Izrael vysvetľuje paľbu
Izraelská armáda na margo tohto incidentu vo vyhlásení uviedla, že jej vojaci spustili paľbu, keď „niekoľko podozrivých osôb prekročilo žltú líniu a priblížilo sa k izraelským jednotkám pôsobiacim v severnej časti Pásma Gazy“. „Pokusy o ich zastavenie zlyhali – podozriví nereagovali a pokračovali v približovaní sa, preto vojaci spustili paľbu, aby eliminovali hrozbu,“ uviedla izraelská armáda.
Kontrola Izraela po prímerí
Agentúra AFP pripomenula, že na základe prímeria uzavretého medzi Izraelom a Hamasom sa izraelské jednotky stiahli za tzv. žltú líniu, pričom stále majú pod kontrolou približne polovicu územia Pásma Gazy.
Šiestu obeť hlásili po útoku izraelského dronu na skupinu civilistov v meste Fuchárí ležiacom juhovýchodne od mesta Chán Júnis na juhu Pásma Gazy. Izraelská armáda pre AFP uviedla, že aj táto skupina predstavovala „bezprostrednú hrozbu“ pre jej jednotky.
AFP doplnila, že vzhľadom na obmedzenia pre médiá a zložité podmienky v Pásme Gazy nie je možné nezávisle overiť údaje o obetiach ani tvrdenia žiadnej zo strán. Utorňajšie incidenty sa odohrali v piaty deň prímeria sprostredkovaného americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Výmena rukojemníkov a väzňov
V rámci tejto dohody Hamas v pondelok prepustil posledných 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a vydal telá štyroch mŕtvych rukojemníkov. Izrael následne prepustil takmer 2000 väzňov, väčšinou Palestínčanov, a odovzdal telá 45 Palestínčanov.