Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

Prekvapivý krok USA: Spojené štáty vrátia Venezuele zadržaný tanker, dôvod rozhodnutia neuviedli

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Johan Victor via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Spojené štáty odovzdajú Venezuele tanker, ktorý zadržali v latinskoamerických vodách 7. januára, uviedli v stredu pre agentúru Reuters dvaja americkí predstavitelia. Dôvod, prečo sa administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa rozhodla pre tento krok, však neposkytli.

Predstavitelia, ktorí s Reuters hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, potvrdili, že ide o supertanker M/T Sophia plávajúci pod panamskou vlajkou. Podľa agentúry ide o prvý známy prípad, kedy Trumpova administratíva vrátila zadržaný ropný tanker. Americká pobrežná stráž na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.

Spojené štáty sa už niekoľko mesiacov snažia o zadržanie ropných tankerov spojených s Venezuelou. Od konca minulého roka zabavili podľa Reuters celkovo sedem plavidiel. Tanker Sophia zadržala americká pobrežná stráž a ozbrojené sily 7. januára. V tom čase vláda uviedla, že išlo o „bezštátny, sankcionovaný motorový tanker temnej flotily“.

Washington sa snaží kontrolovať produkciu, spracovanie a distribúciu venezuelskej ropy od zadržania exprezidenta Nicolása Madura a jeho manželky americkými silami 3. januára. Trump sa začiatkom januára stretol s predstaviteľmi ropných spoločností, aby diskutovali o investovaní 100 miliárd dolárov do opravy a modernizácie ropného priemyslu Venezuely. Úrady chcú v rámci obnovy použiť financie zo zabavených tankerov.

Viac o téme: TankerZadržanieUSADonald TrumpVenezuela
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Minister zahraničných vecí Spojených
USA budú schvaľovať venezuelský rozpočet: Rubio o mesačnej kontrole od vlády
Zahraničné
Minister zahraničných vecí Spojených
Americkí diplomati sa zrejme už v blízkej budúcnosti vrátia do Venezuely, uviedol Rubio
Zahraničné
Minister zahraničných vecí USA
USA pohrozili Venezuele: Rubio varuje Rodríguezovú silou pri nesplnení cieľov
Zahraničné
Donald Trump
Trump opäť pohrozil Iránu: Kráti sa čas, mal by začať rokovať!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kormúthová sa túži vrátiť na obrazovky STVR: Padla už DOHODA?!
Kormúthová sa túži vrátiť na obrazovky STVR: Padla už DOHODA?!
Prominenti
V relácii Dobre vedieť! sa proti sebe postavia Heňa Mičkovicová a Alexander Bárta
V relácii Dobre vedieť! sa proti sebe postavia Heňa Mičkovicová a Alexander Bárta
Prominenti
Barbora Krajčírová tretíkrát tehotná: Pohlavie pred rodinou TAJÍ a... Nečakaná reakcia dcéry Amie
Barbora Krajčírová tretíkrát tehotná: Pohlavie pred rodinou TAJÍ a... Nečakaná reakcia dcéry Amie
Prominenti

Domáce správy

Rodinná rukojemnícka dráma v
Rodinná rukojemnícka dráma v Golianove sa skončila: Deti sú v poriadku, pri zásahu polície sa nikto nezranil
Domáce
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
Nové pokuty budú bolieť
Nové pokuty budú bolieť peňaženky: Stovky eur zaplatíte aj vtedy, ak ste ani nesedeli za volantom auta!
Domáce
Na Trnavskom mýte v Bratislave spustili výstavbu nového Istropolisu: Pozrite, čo všetko tu vyrastie
Na Trnavskom mýte v Bratislave spustili výstavbu nového Istropolisu: Pozrite, čo všetko tu vyrastie
Bratislava

Zahraničné

Prekvapivý krok USA: Spojené
Prekvapivý krok USA: Spojené štáty vrátia Venezuele zadržaný tanker, dôvod rozhodnutia neuviedli
Zahraničné
FOTO Hasiči hasia požiar obytnej
MIMORIADNY ONLINE Záporožie pod paľbou: Nočný dronový útok zabil najmenej troch ľudí
Zahraničné
Vladimir Putin
Európska krajina bije na poplach: Rusko nás má ako ďalší cieľ! Používa rovnaký postup ako na Ukrajine
Zahraničné
Otec v ruskom Voroneži
Detská hra ako zo ZLÉHO SNA: Otec púšťal syna z okna paneláku na tenkom LANE, bol ožratý na mol!
Zahraničné

Prominenti

Beauty Ball 2026 -
Kormúthová sa túži vrátiť na obrazovky STVR: Padla už DOHODA?!
Domáci prominenti
Plačkovej slová k pôrodu:
Plačkovej slová k pôrodu: Uff, toto sa nepočúva ľahko!
Domáci prominenti
Gia Carangi
Tragický osud krásnej modelky (†26): Alkohol a drogy ju dohnali na dno... Zomrela na AIDS!
Osobnosti
FOTO Slovenský sexsymbol Ján Koleník
Koleník ROZPARÁDIL hereckú kolegyňu: Vášnivé scény pred kamerami! Takto jej BOZKÁVAL...Uuuf!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Váš obľúbený lepeňák vám
Váš obľúbený lepeňák vám potichu ničí srdce: TOTO v šunke a saláme zvyšuje riziko infarktu! Dávate si ho na desiatu aj vy?
Zaujímavosti
Dobrá správa pre zaneprázdnených:
Dobrá správa pre zaneprázdnených: Odborníčka hovorí jasne: Koľkokrát týždenne je to ideálne?
Zaujímavosti
Jednoduchý trik, ako zistíte,
Jednoduchý trik, ako zistíte, či bol váš banán chemicky ošetrovaný: Stačí sledovať signály na šupke!
vysetrenie.sk
Zradné krvácanie: Michelle ignorovala
Zradné krvácanie: Michelle ignorovala TENTO príznak v domnení, že starnúť je normálne: Lekári ju okamžite brali na sálu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Presladené sirupy už Slovákov nezaujímajú: Toto je oveľa zdravšia alternatíva!
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!

Šport

Hancko s Atléticom zažil šok, stopka pre Lobotkov Neapol: Posledné kolo v Lige majstrov rozhodlo
Hancko s Atléticom zažil šok, stopka pre Lobotkov Neapol: Posledné kolo v Lige majstrov rozhodlo
Liga majstrov
Zmena, ktorá sa dotkne spoluhráčov Slafkovského: Montreal pristúpil k nevyhnutnému kroku
Zmena, ktorá sa dotkne spoluhráčov Slafkovského: Montreal pristúpil k nevyhnutnému kroku
NHL
VIDEO Djokovič trafil klinec presne po hlavičke: Pravdivé slová o tom, ako dnes funguje svet
VIDEO Djokovič trafil klinec presne po hlavičke: Pravdivé slová o tom, ako dnes funguje svet
Muži
Pochmúrna atmosféra v Crans Montane: Viaceré lyžiarky mali pri mene hviezdičku
Pochmúrna atmosféra v Crans Montane: Viaceré lyžiarky mali pri mene hviezdičku
Lyžovanie

Auto-moto

Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Novinky
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Správy
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Rady, tipy a triky
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Trendy na trhu práce
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
Vzťahy na pracovisku
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
Plnená kuracia kapsa so zapečenou šunkou a syrom
Plnená kuracia kapsa so zapečenou šunkou a syrom
Kuracie prsia
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Výber receptov

Technológie

Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Bulvár
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Android
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
Android
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
Bezpečnosť

Bývanie

Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne

Pre kutilov

Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Záhrada
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pre koho bude rok 2026 obdobím expanzie a peňazí? Poznáme odpoveď, zistite, či sa to týka aj vás
Zábava
Pre koho bude rok 2026 obdobím expanzie a peňazí? Poznáme odpoveď, zistite, či sa to týka aj vás
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nové pokuty budú bolieť
Domáce
Nové pokuty budú bolieť peňaženky: Stovky eur zaplatíte aj vtedy, ak ste ani nesedeli za volantom auta!
Hasiči hasia požiar obytnej
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Záporožie pod paľbou: Nočný dronový útok zabil najmenej troch ľudí
Vladimir Putin
Zahraničné
Európska krajina bije na poplach: Rusko nás má ako ďalší cieľ! Používa rovnaký postup ako na Ukrajine
Koniec anonymity na Slovensku:
Domáce
Koniec anonymity na Slovensku: Štát sleduje vaše transakcie! Po novom vám môžu aj zablokovať účet

Ďalšie zo Zoznamu