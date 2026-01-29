Prekvapivý krok USA: Spojené štáty vrátia Venezuele zadržaný tanker, dôvod rozhodnutia neuviedli

WASHINGTON - Spojené štáty odovzdajú Venezuele tanker, ktorý zadržali v latinskoamerických vodách 7. januára, uviedli v stredu pre agentúru Reuters dvaja americkí predstavitelia. Dôvod, prečo sa administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa rozhodla pre tento krok, však neposkytli.
Predstavitelia, ktorí s Reuters hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, potvrdili, že ide o supertanker M/T Sophia plávajúci pod panamskou vlajkou. Podľa agentúry ide o prvý známy prípad, kedy Trumpova administratíva vrátila zadržaný ropný tanker. Americká pobrežná stráž na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.
Spojené štáty sa už niekoľko mesiacov snažia o zadržanie ropných tankerov spojených s Venezuelou. Od konca minulého roka zabavili podľa Reuters celkovo sedem plavidiel. Tanker Sophia zadržala americká pobrežná stráž a ozbrojené sily 7. januára. V tom čase vláda uviedla, že išlo o „bezštátny, sankcionovaný motorový tanker temnej flotily“.
Washington sa snaží kontrolovať produkciu, spracovanie a distribúciu venezuelskej ropy od zadržania exprezidenta Nicolása Madura a jeho manželky americkými silami 3. januára. Trump sa začiatkom januára stretol s predstaviteľmi ropných spoločností, aby diskutovali o investovaní 100 miliárd dolárov do opravy a modernizácie ropného priemyslu Venezuely. Úrady chcú v rámci obnovy použiť financie zo zabavených tankerov.