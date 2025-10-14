Casanova Erdogan: Počas samitu balil Meloniovú, keď na neho dýchla, prehovoril jej do duše!

ŠARM AŠ-ŠAJCH - Na mierovom samite v Egypte sa odohrala nečakaná a veselá scéna. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa obrátil na taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú s priateľským, no priamym odkazom: „Vyzeráš skvele, ale musíš prestať fajčiť!“
Neformálny rozhovor rozosmial lídrov
Na okraji mierového summitu v egyptskom Šarm aš-Šajchu sa stretli Erdogan, Meloniová a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Krátka konverzácia, ktorá sa odohrala mimo oficiálneho rokovania, sa rýchlo stala virálnou na sociálnych sieťach.
Erdogan, známy svojím odporom k fajčeniu, sa obrátil na Meloniovú s úsmevom: „Vyzeráš výborne. Ale musím ťa prinútiť, aby si prestala fajčiť.“ Talianska premiérka sa rozosmiala a priznala: „Áno, viem.“
Macron sa neudržal
V momente, keď si obaja vymenili poznámky, pridal sa aj Emmanuel Macron. Počul Erdoganovu vetu a so smiechom zvolal: „To je nemožné!“ Reakcia francúzskeho prezidenta rozosmiala aj samotného Erdogana, a traja štátnici si tak na pár sekúnd oddýchli od napätých diplomatických tém.
„Nechcem nikoho zabiť“
Meloniová je dlhodobo známa ako vášnivá fajčiarka a médiá ju neraz zachytili so zapálenou cigaretou v ruke. Sama sa na túto tému v Egypte zasmiala: „Zrieknuť sa cigariet by mi asi neprospelo. Nechcem predsa nikoho zabiť,“ zažartovala.
Zaujímavosťou je, že premiérka už raz s fajčením prestala – vydržala 13 rokov, no napokon sa k nemu vrátila. Ako s úsmevom dodala, v politike to má aj svoje výhody: „Vďaka cigaretám sa vraj oveľa lepšie rozumiem s tuniským prezidentom Kaisom Saiedom.“
Trump tiež neodolal komplimentu pre Meloniovú
Počas slávnostného podpisu dohody o ukončení vojny v Gaze v egyptskom Šarm aš-Šajchu sa Donald Trump neudržal a obrátil sa na taliansku premiérku s nečakaným komplimentom.
„Viem, že by som to asi nemal hovoriť – zvyčajne to znamená koniec politickej kariéry –, ale ona je nádherná, mladá žena,“ povedal s úsmevom americký prezident. Dodal, že v Spojených štátoch je podobný výrok považovaný za politicky riskantný, no „je ochotný to riziko podstúpiť“.
Trump sa následne obrátil priamo na Meloniovú a spýtal sa: „Neurazí vás, keď vás nazvem krásnou, však? Pretože vy ňou ste.“
Jeho slová vyvolali medzi prítomnými lídrami úsmev a stali sa jedným z najkomentovanejších momentov celého summitu.