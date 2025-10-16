Chcú zosadiť Macrona! Krajná ľavica opäť predloží návrh na jeho odvolanie z funkcie prezidenta

PARÍŽ - Predsedníčka poslaneckého klubu krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) Mathilde Panotová vo štvrtok po neúspešnom hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde premiéra Sébastiena Lecornua avizovala, že jej hnutie opätovne predloží návrh na zosadenie prezidenta Emmanuela Macrona. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde.
Lecornuova vláda vo štvrtok v Národnom zhromaždení prežila dve hlasovania o nedôvere: získala podporu aj od niektorých ľavicových poslancov, a to vďaka prísľubu, že pozastaví reformu dôchodkového systému. Prvý návrh na vyslovenie nedôvery predložilo LFI a získal podporu 271 poslancov. Druhý návrh z dielne krajne pravicového Národného združenia podporilo len 144 poslancov. Na vyslovenie nedôvery bolo potrebných 289 hlasov.
Vyzvali občanov i poslancov parlamentu
Panotová v reakcii na výsledky hlasovania vyzvala občanov i poslancov parlamentu, aby protestovali proti antisociálnym vládnym návrhom. Kritizovala vedenie krajiny, ktoré je podľa nej „je ústretové voči bohatým a tvrdé voči pracujúcim“. Obrátila sa aj na voličov, aktivistov a mládežnícku organizáciu Socialistickej strany (PS), ktorých poslanci podporili Lecornuovu vládu, a vyzvala ich, aby „sa dištancovali od vedenia strany, ktorá nesie historickú zodpovednosť“ za súčasnú situáciu vo Francúzsku.
Líder hnutia LFI Jean-Luc Mélenchon v príspevku na sieti X poznamenal, že návrh LFI na vyslovenie nedôvery neprešiel v hlasovaní len o 18 hlasov. „Macron bol zachránený len tesne,“ glosoval Mélenchon. Predseda RN Jordan Bardella po neúspechu návrhu RN na vyslovenie nedôvery vláde kritizoval poslancov, ktorí ho nepodporili, a vyhlásil, že „povedú krajinu k utrpeniu“.
„Väčšina, ktorá si dnes zachránila svoje posty na úkor národa, len preukázala svoje skutočné priority,“ napísal Bardella na sociálnej sieti X. Podľa Bardellu „v týchto zákulisných hrách nehrali žiadnu rolu radoví Francúzi, ktorí budú musieť prinášať sociálne a daňové obety v dôsledku reštriktívneho rozpočtu“. Dodal, že „všetci, ktorí dnes odmietli vysloviť vláde nedôveru, ponesú zodpovednosť za budúce utrpenie krajiny“.
Lecornu po svojom opätovnom vymenovaní za premiéra predstúpil začiatkom tohto týždňa pred obe komory parlamentu so všeobecným politickým vyhlásením svojej vlády, v ktorom načrtol svoje plány v oblasti decentralizácie, zdravotníctva, ekológie, bezpečnosti a sociálno-ekonomických otázok. Za prioritu označil prijatie zákona o štátnom rozpočte na rok 2026 do 31. decembra. Agentúra AFP pripomenula, že vláda musí príslušné návrhy predložiť najneskôr 22. októbra, aby parlament mal ústavou zaručených 70 dní na ich preskúmanie do konca kalendárneho roka.