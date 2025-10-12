Kennedy opäť šokoval: Obriezka môže súvisieť s autizmom! TAKTO svoje tvrdenie zdôvodňuje

WASHINGTON - Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. vyvolal rozruch vyhlásením, že existuje spojenie medzi obriezkou a autizmom. Tvrdí, že za vyšší výskyt autizmu môže podávanie lieku Tylenol (obchodný názov pre paracetamol) deťom po zákroku.
Kennedy spája obriezku s autizmom
Počas zasadnutia kabinetu vo Washingtone Kennedy povedal prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že podľa dvoch vedeckých štúdií majú chlapci, ktorí podstúpia obriezku v ranom veku, dvojnásobné riziko vzniku autizmu. Ako dôvod označil fakt, že im rodičia často podávajú Tylenol na tlmenie bolesti.
Kennedy neuviedol konkrétne štúdie, no podľa médií narážal na výskum z Dánska z roku 2015, ktorý sledoval takmer 343-tisíc chlapcov. Záver znel, že obriezka môže súvisieť s vyšším výskytom autizmu do desiatich rokov veku, píše New York Post.
Vedci vysvetľovali, že bolestivý chirurgický zákrok v ranom detstve môže ovplyvniť neurovývoj a správanie v neskoršom období.
Odborníci hovoria o pochybných záveroch
Nie všetci však s týmto tvrdením súhlasia. Kritici označili dánsku štúdiu za „metodicky chybnú“. Podľa nich autori nezohľadnili iné faktory, napríklad bežné infekcie močových ciest, ktoré môžu u malých detí spôsobovať podobný stres a zároveň viesť k častejšiemu kontaktu s lekármi — čo by mohlo vysvetliť vyššiu mieru diagnostikovania autizmu.
Nový výskum priniesol opačný výsledok
Zaujímavosťou je, že menšia írska štúdia z roku 2024 priniesla úplne iné výsledky. Zistila, že obrezaní chlapci s autizmom vykazovali zlepšenie v podráždenosti, senzorických problémoch a opakovanom správaní v porovnaní s tými, ktorí zákrok nepodstúpili.
Výskumníci zároveň zaznamenali aj pokles bolestí a nočného močenia po zákroku.
Skúsený mohel: Tylenol po obriezke nepotrebujeme
Rabín Nechemia Markovits, mohel (náboženský špecialista na obriezky), ktorý vykonáva obriezky v New Yorku už takmer štyri desaťročia, reagoval na Kennedyho tvrdenia s tým, že Tylenol po zákroku neodporúča a ani ho nevyužíva.
„Zákrok je rýchly a deti ho znášajú dobre. Na miesto dávam gázu s vazelínou, prípadné podráždenie rodičia riešia jemným sprejom. Každá rodina má so mnou priame spojenie cez WhatsApp, kým sa rana úplne nezahojí,“ vysvetlil.
Trump: Tylenol nie je bezpečný pre tehotné ženy
Kennedyho výrok nadviazal na nedávne slová prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhlásil, že Tylenol by nemali užívať tehotné ženy, pokiaľ nemajú vysokú horúčku. Tvrdil, že liek môže zvýšiť riziko porúch vývoja mozgu u plodu.
Trump vyzval americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA), aby na obale Tylenolu pribudlo varovanie o možnej súvislosti s autizmom.
Hoci lekári zdôrazňujú, že Tylenol sa bezpečne používa už viac než 70 rokov, prezident trvá na tom, že „ľudia by mali bolesť radšej pretrpieť“.
„Nie som lekár, ale som človek so zdravým rozumom,“ dodal Trump. „Niekedy jednoducho treba vydržať.“
Diagnózy autizmu prudko pribúdajú
Podľa amerických zdravotníckych štatistík stúpol počet diagnostikovaných prípadov autizmu od roku 2000 až o 400 percent. Dnes ním trpí približne jedno z 31 detí v USA.