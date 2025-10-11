Sobota11. október 2025, meniny má Valentína, zajtra Maximilián, Maxim, Max

Strach o Donalda Trumpa: VIDEO Telesné zlyhanie v priamom prenose! Pospával počas diskusie

Donald Trump sotva dokázal udržať oči otvorené.
Donald Trump sotva dokázal udržať oči otvorené. (Zdroj: X)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Video z verejnej diskusie vo Washingtone znovu rozprúdilo otázky o zdravotnom stave Donalda Trumpa. Americký prezident pôsobil unavene a miestami mal problém udržať oči otvorené.

Trump pôsobil vyčerpane počas diskusie v Bielom dome

Americký prezident Donald Trump sa opäť stal terčom špekulácií o svojom zdraví. Počas diskusného stretnutia v Bielom dome, ktoré sa venovalo krajne ľavicovému hnutiu Antifa, vyzeral podľa pozorovateľov nezvyčajne unavene.

Zábery z jeho vystúpenia, ktoré sa rýchlo rozšírili na platforme X (bývalý Twitter), ukazujú prezidenta so sklopenou hlavou, polozavretými očami a spadnutými kútikmi pier, zatiaľ čo počúva otázku novinára. Mnohí používatelia sociálnych sietí tvrdia, že Trump počas rozhovoru takmer zaspal.

„Telesné zlyhanie v priamom prenose“

Komentáre na internete boli neúprosné. Niektorí diskutujúci písali, že prezident „mal problém zostať pri vedomí“ či že „spal počas vlastného stretnutia“. Objavili sa aj ironické poznámky typu:

„To bol telesný kolaps v priamom prenose. Ak je v takomto stave, mal by ísť na vyšetrenie, nie viesť krajinu.“ Iní zasa písali, že Trump vyzeral „vyčerpaný a bez energie“, hoci jeho poradcovia často tvrdia, že „takmer nespí a stále pracuje“.

Biely dom oznámil novú zdravotnú prehliadku

Tlačová hovorkyňa Bieleho domu uviedla, že prezident v piatok navštívi vojenskú nemocnicu Walter Reed, kde absolvuje stretnutie s armádnymi dôstojníkmi aj rutinnú zdravotnú kontrolu.

„Po prehliadke sa prezident vráti do Bieleho domu. Následne zvažuje cestu na Blízky východ,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.

Trump už v apríli podstúpil rozsiahle lekárske testy, ale úrad nešpecifikoval, prečo sa vyšetrenie opakuje po tak krátkom čase.

Dlhodobé dohady o Trumpovom zdravotnom stave

O zdravotnom stave 79-ročného prezidenta sa vedú diskusie už mesiace. Pozornosť médií vyvolali jeho nedávne verejné vystúpenia, na ktorých si novinári všimli modriny na pravej ruke a opuchnuté členky. Biely dom v lete potvrdil, že Trump trpí chronickou žilovou nedostatočnosťou – ochorením bežným vo vyššom veku, ktoré spôsobuje opuchy a únavu.

Napriek tomu Trump opakovane tvrdí, že je v „vynikajúcej kondícii“ a že špekulácie o jeho únave či chorobe sú len pokusom poškodiť ho pred verejnosťou.

Viac o téme: ZdravieSpánokDiskusiaDonald Trump
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Opozičník Hlina zúri: Šéf
Opozičník Hlina zúri: Šéf SIS opäť niečo vyviedol, toto medzinárodné gesto ho vraj môže stáť veľa
Domáce
Alexander Stubb a Donald
Trump zúri: TÚTO krajinu by sme mali vylúčiť z NATO! Naopak, Fínsku sľúbil podporu pred Ruskom
Zahraničné
Donald Trump dostal tajomný
Tajomstvo odhalené: Trump pred oznámením prímeria v Gaze dostal záhadný lístok! Vieme, čo na ňom bolo
Zahraničné
Mette Frederiksenová
Nemôžeme si vydýchnuť, Trump sa k téme získania Grónska vráti, uviedla Frederiksenová
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Policajti zachránili manželov aj ich psa z horiaceho domu
Policajti zachránili manželov aj ich psa z horiaceho domu
Správy
Budatínsky rínok ukončil sezónu
Budatínsky rínok ukončil sezónu
Správy
Tlačová konferencia strany Smer SSD: Závery rokovania
Tlačová konferencia strany Smer SSD: Závery rokovania
Správy

Domáce správy

O zmene dĺžky volebného
O zmene dĺžky volebného obdobia by sa malo rozhodovať pred nasledujúcimi voľbami, mieni predseda Združenia miest a obcí
Domáce
Kažimír nerozumie verejným útokom
Kažimír nerozumie verejným útokom zo strany premiéra: Kedysi mal guráž povedať mu veci do očí
Domáce
Rudolf Huliak
Rudolf Huliak chystá prevratný návrh: TAKTO chce vyriešiť rómsku problematiku
Domáce
Myjava oslávi veľké jubileá: Folklórne súbory Kýčer a Kopaničiar chystajú výnimočné programy
Myjava oslávi veľké jubileá: Folklórne súbory Kýčer a Kopaničiar chystajú výnimočné programy
Galanta

Zahraničné

Strach o Donalda Trumpa:
Strach o Donalda Trumpa: VIDEO Telesné zlyhanie v priamom prenose! Pospával počas diskusie
Zahraničné
Aféra okolo Turka zatieňuje
Aféra okolo Turka zatieňuje rokovania o českej vláde: Babiš označil informácie za závažné!
Zahraničné
Putinov petroštát v agónii:
Putinov petroštát v agónii: Ochranári varujú pred vojnovou ekonomikou Ruska, hrozba pre celý svet!
Zahraničné
Hamas očakáva ťažkosti v
Hamas očakáva ťažkosti v rokovaniach o druhej fáze Trumpovho mierového plánu: Je však pripravený bojovať
Zahraničné

Prominenti

OBROVSKÁ rana pre filmový
OBROVSKÁ rana pre filmový svet: Zomrela oscarová herečka!
Zahraniční prominenti
Bolek Polívka (76) SKOLABOVAL
Bolek Polívka (76) SKOLABOVAL pri predstavení: PRVÉ informácie o jeho stave!
Domáci prominenti
Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger (47) potešila fanúšikov: V bikinách predviedla dychberúcu postavu!
Zahraniční prominenti
Josef Kůrka po tom,
Známy markizák bol ODSÚDENÝ za obťažovanie 14-ročného dievčaťa: Takýto je jeho TREST!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pikantná krádež sa skončila
Pikantná krádež sa skončila fiaskom: Vibrátor si odniesla, no zabudla si občiansky! Polícia ju REKORDNE rýchlo našla
Zaujímavosti
Kombinujete zázvor s medom?
Kombinujete zázvor s medom? TOTO sú dôvody, prečo to NIE JE správne spojenie
vysetrenie.sk
Kňaz začal uprostred modlitby
Kňaz v Írsku spôsobil svadobčanom ŠOK: Uprostred modlitby zrazu prestal a spustil... Celý kostol onemel!
Zaujímavosti
Táto optická ilúzia vám
Táto optická ilúzia vám zamotá hlavu: Kengura v mori?! Austrálske video mätie internet, pravda vás prekvapí!
Zaujímavosti

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!

Šport

Absolútny šok v kvalifikácii MS: Európsky trpaslík sa postaral o prvotriednu senzáciu
Absolútny šok v kvalifikácii MS: Európsky trpaslík sa postaral o prvotriednu senzáciu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Konflikt ako za starých čias: Škrtela vytočil nenávidený hráč! Aha, čo spravil
VIDEO Konflikt ako za starých čias: Škrtela vytočil nenávidený hráč! Aha, čo spravil
Premier League
Španieli a Taliani potvrdili rolu favorita, zahodená penalta Ronalda spôsobila nečakané trápenie
Španieli a Taliani potvrdili rolu favorita, zahodená penalta Ronalda spôsobila nečakané trápenie
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
FOTO Dávid Hancko je dvojnásobný otec: Manželka Kristýna Plíšková porodila syna v Madride
FOTO Dávid Hancko je dvojnásobný otec: Manželka Kristýna Plíšková porodila syna v Madride
La Liga

Auto-moto

Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky

Kariéra a motivácia

Starí rodičia (nie) sú superhrdinovia. Aj keď to tak často vyzerá
Starí rodičia (nie) sú superhrdinovia. Aj keď to tak často vyzerá
Motivácia a produktivita
Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Rady, tipy a triky
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Rady, tipy a triky
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémové polievky
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Rady a tipy

Technológie

Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
Asteroid 2025 TF presvišťal popri Zemi bližšie než ISS. Všimli sme si to, keď už bolo neskoro. Keby nás trafil, nedopadlo by to dobre
Vesmír
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
„Blížia sa,“ varujú vedci, že ničivé „supershear“ zemetrasenia môžu spustošiť časť Ameriky
Veda a výskum
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Lekári úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudskému pacientovi, fungovala takmer 200 dní
Správy
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Planéta tmavne a nikto presne nevie prečo. Nové dáta NASA zaskočili aj klimatológov
Veda a výskum

Bývanie

Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou

Pre kutilov

Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži sa nikdy nevzdávajú: Ak ich máte po svojom boku je isté, že vás čaká rozprávkový život
Partnerské vzťahy
Títo muži sa nikdy nevzdávajú: Ak ich máte po svojom boku je isté, že vás čaká rozprávkový život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Strach o Donalda Trumpa:
Zahraničné
Strach o Donalda Trumpa: VIDEO Telesné zlyhanie v priamom prenose! Pospával počas diskusie
Aféra okolo Turka zatieňuje
Zahraničné
Aféra okolo Turka zatieňuje rokovania o českej vláde: Babiš označil informácie za závažné!
Putinov petroštát v agónii:
Zahraničné
Putinov petroštát v agónii: Ochranári varujú pred vojnovou ekonomikou Ruska, hrozba pre celý svet!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Zelenskyj odhalil desivú pravdu: Pre TOTO sa Putin bojí prímeria! Je jediná cesta, ako ho k nemu donútiť

Ďalšie zo Zoznamu