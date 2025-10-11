Strach o Donalda Trumpa: VIDEO Telesné zlyhanie v priamom prenose! Pospával počas diskusie

WASHINGTON - Video z verejnej diskusie vo Washingtone znovu rozprúdilo otázky o zdravotnom stave Donalda Trumpa. Americký prezident pôsobil unavene a miestami mal problém udržať oči otvorené.
Trump pôsobil vyčerpane počas diskusie v Bielom dome
Americký prezident Donald Trump sa opäť stal terčom špekulácií o svojom zdraví. Počas diskusného stretnutia v Bielom dome, ktoré sa venovalo krajne ľavicovému hnutiu Antifa, vyzeral podľa pozorovateľov nezvyčajne unavene.
Zábery z jeho vystúpenia, ktoré sa rýchlo rozšírili na platforme X (bývalý Twitter), ukazujú prezidenta so sklopenou hlavou, polozavretými očami a spadnutými kútikmi pier, zatiaľ čo počúva otázku novinára. Mnohí používatelia sociálnych sietí tvrdia, že Trump počas rozhovoru takmer zaspal.
„Telesné zlyhanie v priamom prenose“
Komentáre na internete boli neúprosné. Niektorí diskutujúci písali, že prezident „mal problém zostať pri vedomí“ či že „spal počas vlastného stretnutia“. Objavili sa aj ironické poznámky typu:
„To bol telesný kolaps v priamom prenose. Ak je v takomto stave, mal by ísť na vyšetrenie, nie viesť krajinu.“ Iní zasa písali, že Trump vyzeral „vyčerpaný a bez energie“, hoci jeho poradcovia často tvrdia, že „takmer nespí a stále pracuje“.
Biely dom oznámil novú zdravotnú prehliadku
Tlačová hovorkyňa Bieleho domu uviedla, že prezident v piatok navštívi vojenskú nemocnicu Walter Reed, kde absolvuje stretnutie s armádnymi dôstojníkmi aj rutinnú zdravotnú kontrolu.
„Po prehliadke sa prezident vráti do Bieleho domu. Následne zvažuje cestu na Blízky východ,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.
Trump už v apríli podstúpil rozsiahle lekárske testy, ale úrad nešpecifikoval, prečo sa vyšetrenie opakuje po tak krátkom čase.
Dlhodobé dohady o Trumpovom zdravotnom stave
O zdravotnom stave 79-ročného prezidenta sa vedú diskusie už mesiace. Pozornosť médií vyvolali jeho nedávne verejné vystúpenia, na ktorých si novinári všimli modriny na pravej ruke a opuchnuté členky. Biely dom v lete potvrdil, že Trump trpí chronickou žilovou nedostatočnosťou – ochorením bežným vo vyššom veku, ktoré spôsobuje opuchy a únavu.
Napriek tomu Trump opakovane tvrdí, že je v „vynikajúcej kondícii“ a že špekulácie o jeho únave či chorobe sú len pokusom poškodiť ho pred verejnosťou.