Európska únia vyčlení milióny eur na obranu proti hrozbám na hraniciach: Nemecko plánuje zriadiť výskumné centrum

MNÍCHOV - Európsky komisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner v sobotu na ministerskom summite o migrácii konanom v Mníchove oznámil, že EÚ vyčlení ďalšie financie na obranu proti dronom. Informovala o tom agentúra DPA.
Agentúra EÚ na ochranu hraníc - Frontex - už má na tento účel k dispozícii 150 miliónov eur a z fondu na ochranu hraníc „sprístupníme ďalších 250 miliónov eur, konkrétne na drony,“ povedal Brunner s tým, že by to malo zahŕňať aj ochranu letísk. Brunner v súvislosti s výskytom cudzích dronov, ktoré sa v poslednom čase objavili vo vzdušnom priestore viacerých štátov EÚ, hovoril o hybridnej vojne. „Útoky sa už nedejú len na východnej vonkajšej hranici EÚ, ale aj v srdci Európy,“ dodal. Hostiteľ summitu, nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt,
informoval, že Nemecko chce vytvoriť spoločné centrum obrany proti dronom a zriadiť jednotku pre vývoj a výskum zameranú na drony. Spolupracovať chce pritom s Izraelom a Ukrajinou, ako aj s ďalšími krajinami v Európe a Európskou komisiou. Dobrindt súčasne zdôraznil, že nie každý dron je hrozbou. „Mnohé z nich, aj keď ich iniciujú a kontrolujú zahraničné mocnosti, sú súčasťou cielenej provokácie a nie vždy automaticky predstavujú hrozbu.“ Po ministerskom summite o migrácii Dobrindt okrem toho priznal existenciu právnych prekážok pri prijímaní migrantov, ktorých nemožno vrátiť do krajiny pôvodu.
Európske štáty plánujú návratové centrá pre migrantov mimo EÚ
„Sme na začiatku procesu,“ uviedol Dobrindt po summite a pripomenul, že sa už uskutočnili prvé „experimentálne opatrenia“, ktoré odhalili právne prekážky. Dodal tiež, že „rôzne európske štáty majú v súčasnosti na túto otázku odlišné názory.“ Vysvetlil, že cieľom je vytvoriť „návratové centrá“ v tretích krajinách, teda „mimo Európy, ktoré nie sú krajinami pôvodu migrantov a kam by boli tieto osoby presunuté.“
Táto iniciatíva si vyžaduje spoluprácu dotknutých štátov a Európskej komisie, pričom presná forma tejto spolupráce zatiaľ nie je určená, informoval spravodajský web CSNews. Na summite v Mníchove sa zúčastnili ministri vnútra z Poľska, Talianska, Luxemburska, Švajčiarska, Dánska, Švédska, Belgicka a Holandska, ako aj eurokomisár Brunner. Francúzsky minister svoju účasť odmietol kvôli prebiehajúcemu formovaniu vlády v Paríži.