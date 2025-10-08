Streda8. október 2025, meniny má Brigita, zajtra Dionýz

Útočník z Manchestra počas útoku zavolal polícii a prisahal vernosť IS

Člen židovskej komunity pred pohrebom Adriana Daulbyho na židovskom cintoríne v Salforde.
Člen židovskej komunity pred pohrebom Adriana Daulbyho na židovskom cintoríne v Salforde. (Zdroj: TASR/AP/Peter Powell/PA)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LONDÝN - Muž, ktorý minulý týždeň útočil pred synagógou v britskom Manchestri, počas útoku zavolal na políciu, aby „prisahal vernosť“ teroristickej skupine Islamský štát (IS), oznámila v stredu britská protiteroristická polícia. Informuje o tom agentúra AFP.

Útok pred synagógou

„V počiatočných štádiách útoku pred synagógou hebrejskej kongregácie Heaton Park útočník zavolal polícii s tvrdením, že prisahá vernosť tzv. Islamskému štátu,“ povedal hovorca protiteroristickej polície. Vyšetrovanie útoku naďalej pokračuje.

K útoku došlo minulý týždeň vo štvrtok. Polícia útočníka identifikovala ako 35-ročného britského občana sýrskeho pôvodu Jihada al-Shamieho a zastrelila ho do siedmich minút od začiatku útoku. Najskôr vrazil autom do ľudí pred synagógou a potom zaútočil nožom na člena ochranky. V synagóge bolo množstvo veriacich pri príležitosti najväčšieho židovského sviatku Jom kipur (Deň zmierenia). Útok si vyžiadal dve obete vo veku 53 a 66 rokov, pričom jednu z nich pravdepodobne omylom zasiahla polícia. Ďalší traja ľudia utrpeli vážne zranenia.

Štyri osoby vo väzbe

V súvislosti s útokom sú naďalej vo väzbe štyri osoby - dve ženy a dvaja muži. Útok opísala AFP ako jeden z najhorších antisemitských incidentov v Európe od začiatku už dva roky trvajúcej vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.

Vojna v palestínskej enkláve vyvolala nepokoje aj v Británii, kde sa opakovane konajú rozsiahle propalestínske protesty, ktoré podľa niektorých politikov podnecujú antisemitizmus. Britský premiér Keir Starmer odsúdil štvrtkový „odporný“ útok a Židom žijúcim v Británii odkázal, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby im zaručil bezpečnosť, ktorú si zaslúžia.

Viac o téme: útočníkSynagógaBritániaManchesterIS
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Stovky ľudí sa zišlo
Napätie v Británii: Po teroristickom útoku v Manchestri polícia zadržiava demonštrantov v centre Londýna
Zahraničné
Európu čaká pohroma: Exhurikán
Európu čaká pohroma: Exhurikán Humberto prinesie do Európy zmenu počasia! V tomto štáte to bude najhoršie
Zahraničné
Keir Starmer
Británia musí zastaviť rastúcu nenávisť voči Židom, tvrdí Starmer
Zahraničné
Platforma Imgur zablokovala používateľom
Platforma Imgur zablokovala používateľom z Británie prístup k svojmu obsahu: Hrozí jej mastná pokuta!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dramaturg Pavol Smolník: Dielo Samson a Dalila je výnimočné, pláva medzi operou a oratóriom
Dramaturg Pavol Smolník: Dielo Samson a Dalila je výnimočné, pláva medzi operou a oratóriom
Správy
Operní speváci Max Jotta a Terézia Kružliaková opisujú charakter postáv Samsona a Dalily
Operní speváci Max Jotta a Terézia Kružliaková opisujú charakter postáv Samsona a Dalily
Správy
Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyzýva vládu, aby pomohla znížiť nárast kriminality v hlavnom meste
Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyzýva vládu, aby pomohla znížiť nárast kriminality v hlavnom meste
Správy

Domáce správy

Prezident SR Peter Pellegrini
S Maďarskom chceme naďalej rozvíjať spoluprácu vo všetkých oblastiach, uviedol prezident
Domáce
V Bratislave organizuje SaS
V Bratislave organizuje SaS protest a pochod: Žiada odvolanie šéfa SIS Pavla Gašpara
Domáce
Primátor hlavného mesta SR
Vláda musí prijať opatrenia pre lepšiu bezpečnostnú situáciu v Bratislave, uviedol primátor
Domáce
V Košickom kraji sa za tri dni vážne zranili traja cyklisti! Polícia upozorňuje na opatrnosť
V Košickom kraji sa za tri dni vážne zranili traja cyklisti! Polícia upozorňuje na opatrnosť
Regióny

Zahraničné

FOTO Poľská študentka Karolina Krzyzáková
Karolinu zmenilo frutariánstvo na nepoznanie, ako dospelá vážila len 22 kg! O život prišla počas dovolenky na Bali
Zahraničné
Ilustračné foto
Dráma v Nemecku: Z útoku na novozvolenú starostku podozrievajú jej adoptívnu dcéru
Zahraničné
Babiš chce pre výroky
Babiš chce pre výroky Okamuru ponúknuť SPD rezort obrany namiesto vnútra
Zahraničné
Sophie Rain hľadá chlapa.
Sexi modelka z OnlyFans hľadá chlapa: Je ešte panna, ale má svoje nároky! TOTO sú jej podmienky
Zahraničné

Prominenti

Mamba ZNECHUTENÁ z markizáckej
Mamba ZNECHUTENÁ z markizáckej šou: Je plná TOXICKÝCH ľudí a INTRÍG... Prestávam sledovať!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger (47) tak, ako ju príroda stvorila: Ukázala sa ÚPLNE BEZ!
Zahraniční prominenti
FOTO Zuzana Belohorcová s manželom
Definitívny koniec? Belohorcová a Hájek predávajú dom za 5,5 milióna, Zuzana už SLINTÁ po iných!
Domáci prominenti
Feldeková ROK po smrti
Feldeková ROK po smrti manžela (†55): NOVÉ detaily... Tesne predtým sa POHÁDALI!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tinnitus už nie je
Tinnitus už nie je neprekonateľný problém: Moderná medicína prináša riešenia
vysetrenie.sk
Každý deň rovnaké peklo:
Každý deň rovnaké peklo: Sused mu bráni dostať sa domov! Majiteľ zvažuje RADIKÁLNE riešenie
Zaujímavosti
Rodičia v šoku: Britskú
Rodičia v šoku: Britskú školu obviňujú z neľudského prístupu! Škola suspendovala dievča len preto, že sa odlišovalo
Zaujímavosti
Kandovan – jediná obývaná
Kandovan – jediná obývaná skalná dedina na svete
dromedar.sk

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!

Šport

Zemetrasenie v pražskej Sparte: Stavjaňa a celý trénerský tím dostal padáka!
Zemetrasenie v pražskej Sparte: Stavjaňa a celý trénerský tím dostal padáka!
Tipsport ELH
VIDEO Najlepšia správa dňa! Petra Vlhová sa vracia na svahy, má nového hlavného trénera
VIDEO Najlepšia správa dňa! Petra Vlhová sa vracia na svahy, má nového hlavného trénera
Petra Vlhová
FOTO Športová moderátorka provokovala v mini: Za tie výstavné nohy by si zaslúžila medailu!
FOTO Športová moderátorka provokovala v mini: Za tie výstavné nohy by si zaslúžila medailu!
Ostatné
FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
Petra Vlhová

Auto-moto

V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava

Kariéra a motivácia

Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
KarieraInfo.sk
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Aktuality
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Dezerty

Technológie

Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Pentagon získal zbraň budúcnosti. Tento tichý dron pristane kdekoľvek a nepriateľ ho ani nezbadá
Armádne technológie
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Facebook práve spustil revolúciu vo videách. Nový algoritmus o tebe vie viac, než si dokážeš predstaviť
Správy
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Európsky zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 sa otriasa v základoch. Končí sa éra elektromobilov skôr, než vôbec začala?
Autá
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Do Waze prichádza funkcia, ktorá ti môže zachrániť život. Pri hlásení nehody už nebudeš musieť odvrátiť zrak z cesty
Aplikácie a hry

Bývanie

Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk

Pre kutilov

Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol bohatý a všetci si mysleli, že mám rozprávkový život: To, čo robil každý večer by nechcela prežívať žiadna žena
Partnerské vzťahy
Bol bohatý a všetci si mysleli, že mám rozprávkový život: To, čo robil každý večer by nechcela prežívať žiadna žena
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Poľská študentka Karolina Krzyzáková
Zahraničné
Karolinu zmenilo frutariánstvo na nepoznanie, ako dospelá vážila len 22 kg! O život prišla počas dovolenky na Bali
Sophie Rain hľadá chlapa.
Zahraničné
Sexi modelka z OnlyFans hľadá chlapa: Je ešte panna, ale má svoje nároky! TOTO sú jej podmienky
Ovocie, ktoré ti sabotuje
Zahraničné
Ovocie, ktoré ti sabotuje diétu: týchto 5 druhov radšej vynechaj
Revolúcia v balení potravín:
Domáce
Revolúcia v balení potravín: Brusel rozhodol! Nové obaly majú byť šetrnejšie, zákazníci si zrejme priplatia

Ďalšie zo Zoznamu