MIMORIADNY ONLINE Putin sa pochválil úspechmi: Tvrdí, že Rusko dobylo takmer 5000 kilometrov štvorcových územia

KYJEV/MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že ruské jednotky tento rok dobyli na Ukrajine už takmer 5000 kilometrov štvorcových územia. Moskva si podľa neho drží na bojisku úplnú strategickú iniciatívu, píše o tom agentúra Reuters.
„V súčasnosti majú ruské ozbrojené sily plnú strategickú iniciatívu. Tento rok sme oslobodili takmer 5000 kilometrov štvorcových územia - 4900 - a 212 lokalít,“ uviedol Putin na stretnutí veliteľov ruskej armády a dodal, že ukrajinské jednotky „ustupujú pozdĺž celej línie bojového kontaktu napriek pokusom o odpor“.
Podľa ruského prezidenta sa Ukrajinci snažia o útoky hlboko na území Ruska, ale ani to im nepomôže zvrátiť priebeh viac ako tri a pol ročného konfliktu. Náčelník generálneho štábu armády Valerij Gerasimov na stretnutí zas vyhlásil, že ruské jednotky „napredujú prakticky vo všetkých smeroch“.
Gerasimov tvrdí, že vojaci postupujú ku kľúčovým mestám Siversk a Kosťantynivka v Doneckej oblasti a postupne vyháňajú ukrajinské sily aj z mesta Kupiansk. Nové územia zaberajú vraj aj v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. Kyjev naopak tvrdí, že ukrajinské jednotky postupujú v Doneckej oblasti, najmä v okolí mesta Dobropilľa. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského taktiež sily opätovne dobyli niektoré územia v Sumskej oblasti.