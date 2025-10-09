Policajné zložky mali skutočne bizarný výjazd: Po ulici sa prechádzal BOBOR, okamžitý zákrok!

PLZEŇ - Príslušníci mestskej polície v českej Plzni mali skutočne netradičnú službu. Po ulici sa totiž pohybovalo zviera, ktoré sa veľkomestskému ruchu vyhýba a pohybuje vo voľnej prírode a pri riekach či potokoch. Odchytiť museli bobra!
Policajti o incidente informovali na sociálnej sieti spolu s videom.
Nebolo to prvýkrát, odchytili ho už tretí raz
Bobra chytali uprostred októbrového večera na jednej z ulíc v Plzni, no šokujúce na tom je, že išlo už o tretí zásah toho istého zvieraťa. "Po jeho stredajšej a štvrtkovej výprave do mesta a dvoch dohovoroch od strážnikov prišiel aj piatkový pokus a nasatie večernej atmosféry mesta," vtipkujú policajti.
Mali s ním dosť roboty
Bobor im podľa dávnejších príspevkov robil spoločnosť ešte niekoľko dní predtým, no nedal si povedať.
"Teraz ale pristúpili strážnici s osvedčeným donucovacím prostriedkom. Vodného hlodavca s prehľadom odchytili a znovu vypustili pri reke Radbuzy. V sobotu a v nedeľu si dal bobrí voľno, takže sme zvedaví, či sa k svojmu poznávaniu vráti opäť v pracovný deň. Budeme pripravení," uzavreli.