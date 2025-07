Štát môže niesť zodpovednosť za škody od bobrov na vodných stavbách, navrhuje novela vodného zákona

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Štát by mohol zodpovedať za škody, ktoré spôsobia určené živočíchy na vodnej stavbe. Zmena nadväzuje na dlhotrvajúci problém s chráneným bobrom, ktorý na vodných stavbách spôsobuje škody. Vyplýva to z návrhu novely vodného zákona, ktorým sa dopĺňajú aj ďalšie zákony. Do medzirezortného pripomienkového konania ho predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.