Európa pritvrdzuje: Dánsko, Poľsko a Fínsko idú po ruskej tieňovej flotile

KODAŇ - Dánsko sprísni ekologické kontroly ropných tankerov na kľúčovej námornej trase spájajúcej Baltské a Severné more, aby zakročilo proti tzv. ruskej tieňovej flotile, oznámila v pondelok Kodaň. Informuje agentúra AFP.
Okolo mesta Skagen na severe Dánska každoročne prepláva viac ako 60 000 lodí. Predpokladá sa, že desiatky z nich sú súčasťou flotily starých tankerov a nákladných lodí, ktoré sa zväčša plavia pod vlajkami afrických krajín. Rusko ich využíva na obchádzanie sankcií týkajúcich sa prepravy ropy a iných komodít, ktoré naň uvalil Západ za inváziu na Ukrajinu.
„Posilňujeme teraz kontroly základných ekologických pravidiel, aby sme mohli konať premyslenejšie a efektívnejšie voči ropným tankerom ruskej tieňovej flotily,“ uviedol vo vyhlásení dánsky minister životného prostredia Magnus Heunicke. Podľa očakávaní sa to má týkať približne 1000 lodí, ktoré majú nepriehľadnú vlastnícku štruktúru, často menia vlajky krajín, pod ktorými sa plavia a majú pochybné poistenie, prípadne im úplne chýba.
Kodaň k rozhodnutiu pristúpila po tom, čo naznačila potenciálne spojenie lode Borocay, ktorá pravdepodobne bola súčasťou tieňovej flotily, s minulomesačným výskytom dronov nad krajinou. Plavidlo neskôr zadržali vo Francúzsku na päť dní. „Musíme zastaviť Putinov vojnový stroj... používame všetky dostupné prostriedky,“ uviedol v pondelok dánsky minister priemyslu Morten Bödskov.
Poľsko a Fínsko chcú spoločne potláčať ruskú tieňovú flotilu, uviedol Sikorski
Poľsko a Fínsko sa zamerajú na boj proti takzvanej ruskej tieňovej flotile, ktorou sa Moskva snaží obchádzať sankcie a nebudú tolerovať aktivity ohrozujúce bezpečnosť regiónu. Uviedol to v pondelok po stretnutí s fínskou ministerkou zahraničných vecí Elinou Valtonen jej poľský rezortný partner Radoslaw Sikorski. Informuje o tom agentúra PAP.
Sikorski uviedol, že Poľsko a Fínsko spolupracujú pri potláčaní ruských hybridných operácií na svojich východných hraniciach i v Baltskom mori. „Osobitnou oblasťou záujmu je boj proti tieňovej flotile, prostredníctvom ktorej sa Rusko pokúša obchádzať sankcie, pričom vytvára vážne riziko pre environmentálnu a námornú bezpečnosť,“ povedal šéf poľskej diplomacie.
Podľa neho by doterajšie spoločné kroky mali byť pre Moskvu jasným varovaním. „Nebudeme tolerovať obchádzanie sankcií, sabotáže namierené proti našej kritickej infraštruktúre ani vytváranie obrovského rizika ekologickej katastrofy v Baltskom mori,“ zdôraznil Sikorski. Dodal, že podporuje využitie zmrazených ruských štátnych aktív na úverovú pomoc Ukrajine.
Minister pripomenul, že Poľsko chce počas svojho predsedníctva v Rade štátov Baltského mora zlepšiť koordináciu v oblasti ochrany podmorskej infraštruktúry a potláčania tieňovej flotily. Rada podľa neho poskytuje platformu na synchronizáciu krokov krajín regiónu a Európskej únie. Sikorski tiež ocenil európsku iniciatívu tzv. dronového múru, ako aj plán NATO Eastern Sentry, ktorý označil za prejav solidarity a flexibility Aliancie.