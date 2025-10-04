Trump chystá čosi veľkolepé: V Saudskej Arábii vyrastie nový Central Park! Nechýba ani mrakodrap

DŽIDDA - Americká Trump Organization rozširuje svoje pôsobenie v Saudskej Arábii. Spolu s londýnskou firmou Dar Global vybuduje na pobreží Červeného mora projekt v hodnote jednej miliardy dolárov, ktorý má pripomínať newyorský Central Park.
Nový komplex pri Červenom mori
Trumpova rodinná firma, ktorá po nástupe prezidenta Donalda Trumpa do úradu prešla do rúk jeho detí, oznámila ďalší veľký projekt v Saudskej Arábii. Tentoraz pôjde o luxusný obytný a kancelársky areál „Trump Plaza Džidda“. Ako pripomína denník Independent, ide už o druhý developerský projekt s menom Trump v kráľovstve. Prvý, Trump Tower Džidda, otvorili len pred niekoľkými mesiacmi.
Podľa oznámenia spoločnosti Dar Global bude súčasťou nového komplexu exkluzívne bývanie, apartmány so službami, moderné kancelárske priestory a radové domy. Dominantou má byť „zelená chrbtica“ – dlhý park inšpirovaný Central Parkom v New Yorku, ktorý má spojiť jednotlivé časti projektu a priniesť do Džiddy atmosféru Manhattanu.
Reakcie vedenia
Eric Trump, výkonný viceprezident Trump Organization, vyhlásil, že projekt predstavuje ďalší krok v posilňovaní väzieb so Saudskou Arábiou. „Sme poctení, že môžeme rozšíriť našu prítomnosť v kráľovstve prostredníctvom Trump Plaza Džidda. Tento projekt je ukážkou našej vízie excelentnosti – spája svetovú pohostinnosť, moderný štýl života a dynamické podnikateľské prostredie. Spolu s Dar Global vytvárame destináciu, ktorá sa stane novým symbolom prestíže a inovácií,“ uviedol vo vyhlásení.
Ziad El Chaar, generálny riaditeľ Dar Global, opísal pripravovaný komplex ako priekopnícky koncept a jeden z najambicióznejších projektov, aké jeho firma doteraz realizovala.
Politický rozmer
Trumpove podnikateľské aktivity v Saudskej Arábii nie sú náhodné. Prvá zahraničná cesta jeho druhého prezidentského mandátu viedla práve do Rijádu a vzťahy s korunným princom Mohammedom bin Salmánom sú dlhodobo veľmi úzke. Tento kontakt v minulosti sprevádzala aj vlna kritiky, najmä po vražde novinára Džamála Chášukdžího v roku 2018, ktorá otriasla celým svetom.
Ako pripomína Independent, návšteva Saudskej Arábie počas prvého obdobia Trumpovej vlády priniesla americkým firmám kontrakty v hodnote biliónov dolárov – od obranného priemyslu až po moderné technológie vrátane umelej inteligencie.