Šokujúce odhalenie: Rusko odpojilo Záporožskú elektráreň úmyselne! Varovanie pred jadrovou haváriou

KYJEV - Rusko úmyselne odpojilo okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň od dodávok prúdu v rámci príprav na jej zapojenie do vlastnej siete, uviedol dnes šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha na sociálnej sieti X. Najväčšia jadrová elektráreň v Európe je odpojená od vonkajšieho napájania viac ako týždeň, elektrinu pre chladenie odstavených reaktorov vyrába dieselové generátory. Šéf ukrajinského jadrového dozoru Oleh Korikov dnes podľa médií varoval pred hrozbou jadrovej havárie.
"Ďalší krok Ruska bude ešte nebezpečnejší: reštartovanie okupovaného reaktora bez riadneho chladenia, bez akejkoľvek licencie a bez dohľadu," varoval Sybiha, podľa ktorého tento bezohľadný krok poslúži iba ako ukážka moci ruského prezidenta Vladimira Putina. "Nezodpovedné konanie Ruska zvyšuje riziko jadrových incidentov," zdôraznil Sybiha. "Každá akcia Ruska predstavuje nielen smrteľné riziko, ale tiež dláždi cestu ku katastrofe," napísal. Aj nedávny výpadok dodávok prúdu v Černobylskej jadrovej elektrárni, spôsobený ruským útokom na rozvodňu v meste Slavutyč, podľa ministra ukazuje, že Moskva zneužíva jadrovú bezpečnosť ako zbraň.
Vyzval na prijatie opatrení
Naliehavo vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), jej členské štáty a všetkých relevantných partnerov, aby prijali všetky opatrenia, ktoré by umožnili okamžite obnoviť záložné elektrické vedenie do Záporožskej jadrovej elektrárne. Ruská okupačná správa ukrajinského atómového zariadenia podľa agentúry Reuters v stredu uviedla, že núdzové generátory zatiaľ na výrobu potrebnej energie stačia, úroveň radiácie je normálna, ale je dôležité, aby bolo čo najskôr obnovené vonkajšie napájanie.
Ruskom dosadený riaditeľ Záporožskej jadrovej elektrárne Jurij Černičuk dnes podľa agentúry TASS uviedol, že prerušené vonkajšie napájanie zariadenia predstavuje "určitú hrozbu pre jadrovú bezpečnosť", ale situácia je podľa neho v súčasnosti pod kontrolou. Pre záložné napájanie je k dispozícii 20 dieselových generátorov, z ktorých dva sa porúchali. Poškodené elektrické vedenie sa nachádza prakticky na frontovej línii, a preto je neustále vystavené ostreľovaniu.
Havarijna situácia
Odpojenie elektrárne od ukrajinskej siete pokladáme za havarijnú situáciu, ktorá ešte neprerástla v haváriu, ale môže sa tak stať, varoval šéf ukrajinského jadrového dozoru Korikov podľa agentúry Unian. Nie je podľa neho jasné, v akom stave sú dieselové generátory, ani na ako dlho stačí nafta. Ukrajina získa informácie od MAAE, ktorá dostáva správy od ruského personálu, ale nedá sa vylúčiť, že Rusi správy skresľujú, varoval.
Záporožská jadrová elektráreň sa nachádza pri meste Enerhodar, ktorý leží blízko frontovej línie. Rusko sa zariadenia zmocnilo nedlho po tom, ako vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajinu. Obe strany sa odvtedy navzájom obviňujú z jej ostreľovania. V elektrárni je šesť reaktorov, ktoré sú odstavené a nevyrábajú elektrinu. Je v nich ale množstvo jadrového paliva, ktoré je nutné udržiavať v bezpečnom stave a chladiť. Preto zariadenie potrebuje dodávky elektriny.