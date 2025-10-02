Taliansko schválilo návrh na podmienečné uznanie Palestíny: Žiada však tvrdé podmienky pre Hamas!

RÍM - Dolná komora talianskeho parlamentu - Poslanecká snemovňa - vo štvrtok schválila vládny návrh na podmienečné uznanie Palestínskeho štátu. Podmienkou je, aby militantné hnutie Hamas prepustilo všetkých izraelských rukojemníkov a vzdalo sa nároku na politickú alebo vojenskú prítomnosť v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu. Informuje o tom agentúra ANSA.
Za uznesenie hlasovalo 175 poslancov, 108 bolo proti a sedem poslancov sa zdržalo. Podporuje mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa a vyzýva na „prijatie opatrení vedúcich k uznaniu Palestínskeho štátu pod podmienkou, že Hamas prepustí všetkých rukojemníkov a vzdá sa akejkoľvek politickej a vojenskej prítomnosti v Gaze a na Západnom brehu“.
Izrael zadržal 22 talianskych štátnych príslušníkov
Návrh obsahuje desať záväzkov vrátane „pokračovania v opatreniach zameraných na zaistenie rýchleho a bezpečného návratu aktivistov na palube“ flotily Global Sumud, ktorú Izrael zadržal v noci na štvrtok pri pobreží palestínskej enklávy. V Taliansku sa vo štvrtok v reakcii na izraelské zadržania flotily s humanitárnou pomocou konali demonštrácie. Taliansky minister obrany Guido Crosetto protesty kritizoval a vyhlásil, že Palestínčanom nepomôžu.
Protestujúci ešte v stredu obsadili koľaje na železničných staniciach v Neapole a Pise. Minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok dolnú komoru parlamentu informoval, že Izrael zadržal 22 talianskych štátnych príslušníkov, ktorí sa nachádzali na lodiach flotily. Podľa neho sú všetci v poriadku. Palestínsky štát uznáva vyše 140 krajín sveta, čo sú viac ako dve tretiny členov OSN. V máji a júni tohto roka sa k nim pridali aj Španielsko, Írsko, Slovinsko a Nórsko. Spomedzi krajín 27-členného eurobloku nezávislosť Palestínskeho štátu uznávajú aj Švédsko, Cyprus, Maďarsko, Česko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko. Pred začiatkom septembrového Valného zhromaždenia OSN uznali palestínsku štátnosť Austrália, Kanada a Spojené kráľovstvo. Rovnaký krok spravilo aj Francúzsko a niekoľko ďalších štátov.