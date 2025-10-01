Turisti, veľký POZOR: Vo Vysokých Tatrách vyhlásili prvý stupeň lavínového nebezpečenstva

ZAKOPANÉ - Tatranskí záchranári v Poľsku v stredu vyhlásili prvý, najnižší stupeň lavínového nebezpečenstva. Platí od výšky 1800 metrov nad morom, pričom na Kasprowom vrchu už leží 20 centimetrov snehu, v Doline piatich poľských plies 15 centimetrov a na Hali Gasienicowej 13 centimetrov. Informuje o tom agentúra PAP.
Poľská Tatranská horská služba (TOPR) upozornila, že najrizikovejšie podmienky môžu vzniknúť na strmých trávnatých svahoch, kde vietor presúva suchý sneh a vytvára nebezpečné snehové dosky. Podľa záchranárov prvý stupeň lavínového nebezpečenstva znamená, že snehová pokrývka je väčšinou dobre zviazaná a stabilná. Lavínu môže spustiť len veľké dodatočné zaťaženie na veľmi strmých či extrémnych svahoch, možné je aj samovoľné uvoľňovanie menších a stredných lavín.
Tatranský národný park (TPN) informoval, že podmienky na turistiku sú nepriaznivé. Od výšky približne 1500 metrov nad morom sa na chodníkoch nachádza čerstvý sneh, ktorý zamŕza a vytvára poľadovicu. Dodatočné komplikácie spôsobuje nízka oblačnosť a hmla, ktoré znižujú viditeľnosť a turistom hrozí zablúdenie.
Podľa predpovedí počasia má v Tatrách pretrvávať slnečné, no mrazivé počasie. V najvyšších polohách sa očakávajú teploty od mínus jedného do mínus siedmich stupňov Celzia. Jesenné snehové zrážky nie sú v Tatrách nezvyčajné - v septembri 2022 napadlo až 30 centimetrov snehu.