Obrovská tragédia u našich susedov: Pri záplavách zahynulo deväť ľudí vrátane päťčlennej rodiny

ODESA - Pri záplavách v juhoukrajinskom meste Odesa a priľahlej oblasti zomrelo najmenej deväť ľudí, z toho jedno dieťa. Uviedli to dnes ráno miestne záchranné zložky. Stovky ľudí ďalších osôb boli evakuované.
Len v utorok spadlo v Odese množstvo zrážok zodpovedajúce priemeru za mesiac a pol. Kvôli nepriazni počasia bola zastavená prevádzka časti mestskej hromadnej dopravy. Odesa je kľúčový prístav na juhu Ukrajiny, opakovane sa stáva terčom vzdušných útokov ruských síl. Hovorkyňa miestnych záchranárov Maryna Averinová podľa serveru Ukrajinska pravda uviedla, že tímy, celkovo 255 záchranárov s 68 kusmi techniky, poskytujú pomoc potrebným už približne 24 hodín. Ľuďom pomáhajú z miest, odkiaľ by sa kvôli vysokej vode inak sami nemohli dostať, vyslobodzujú vozidlá, odčerpávajú vodu z budov a hľadajú doteraz nezvestné osoby.
"Najhorší prípad bola päťčlenná rodina, ktorá žila na prízemí jedného z domov. Dostala sa tam voda a už nedokázali utiecť. Celá rodina zomrela," uviedla v médiách Averinová. Zomreli podľa nej tiež tri ženy, ktoré z cesty zmietla povodňová vlna.
Podľa úradov bolo doteraz zachránených 362 ľudí. Odesa sa kvôli zrážkam na možné záplavy pripravovala od utorka, keď dobrovoľníci spoločne so záchranármi a civilnou obranou pomáhali zabezpečovať budovy a odčerpávať vodu zo pivníc. V ten istý deň v podvečer starosta mesta Hennadij Truchanov oznámil zastavenie elektrifikovanej hromadnej dopravy a úplný zákaz vjazdu do ohrozených miest. V oblasti sa pre zlé počasie ocitlo bez prúdu vyše 20.000 domácností.