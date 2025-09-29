UFO pri hraniciach s Českom? Ľudia neverili vlastným očiam: Záhadný úkaz na tmavej oblohe!

BŘECLAV - Obyvatelia Břeclavi v Česku zažili v pondelok nadránom poriadne prekvapenie. Krátko pred piatou hodinou si na tmavej oblohe viacerí všimli rad zvláštnych svetiel, ktoré sa pohybovali v pravidelných rozostupoch. Kým niektorí miestni hovorili o UFO, odborníci prišli s omnoho prozaickejším vysvetlením.
Prvé fotografie sa objavili vo facebookovej skupine „Břeclaváci“. Miestny obyvateľ pridal snímku s komentárom, že okolo 4:45 videl na oblohe sériu drobných svetelných bodov pohybujúcich sa zhora nadol. Krátko na to pridali svoje zábery aj ďalší, ktorí neobvyklý úkaz pozorovali.
Diskusia sa rýchlo rozbehla. Niektorí ľudia si z neobvyklých svetiel robili srandu, iní s plnou vážnosťou písali o mimozemšťanoch. Kým internet zaplavili rôzne teórie, odborníci priniesli rýchlu odpoveď. Podľa riaditeľa Hvezdárne a planetária Brno Jiřího Duška išlo jednoznačne o družice systému Starlink. Tie pravidelne vypúšťa spoločnosť SpaceX Elona Muska.
„Zhruba raz za tri dni štartuje raketa Falcon 9 s dvadsiatkou nových družíc. Krátko po vypustení letia blízko pri sebe, a preto sa zo zeme javia ako reťaz svetiel,“ vysvetlil Dušek pre Novinky.cz. Dodal, že satelity nie sú nijako osvetlené – žiaria len preto, že na ne dopadajú lúče Slnka. Aj preto sa môže zdať, že zrazu zhasnú, keď vletia do tieňa Zeme.
Starlink je rozsiahla satelitná sieť, ktorá má v budúcnosti priniesť vysokorýchlostný internet do celého sveta, vrátane odľahlých oblastí. Pre bežných ľudí však zostáva zaujímavá najmä tým, že pri prelete nad Európou vytvára na nočnej oblohe nezvyčajné „vláčiky svetiel“. A hoci sa v Břeclavi hovorilo o UFO, tentoraz za záhadou stáli len technológie z dielne Elona Muska.