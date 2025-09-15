Starlink zaznamenal globálny výpadok: Ovplyvnilo to komunikáciu ukrajinskej armády

KYJEV - Satelitná služba Starlink, ktorú prevádzkuje spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska, bola po krátkom výpadku v pondelok opäť dostupná pre väčšinu používateľov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Webová stránka Starlink v pondelok skoro ráno uviedla, že zaznamenala výpadok siete, avšak bez uvedenia ďalších podrobností. Výpadok nahlásila aj ukrajinská armáda, pre ktorú je systém kľúčový pre civilnú a vojenskú komunikáciu, napísala agentúra DPA. Veliteľ ukrajinských síl a bezpilotných systémov Robert Brovdi informoval, že výpadok Starlink ovplyvnil celú frontovú líniu vojny s Ruskom od 07.28 h miestneho času. O pol hodinu neskôr sa služba začala postupne obnovovať, dodal.
Starlink je kľúčový pre ukrajinské komunikácie
Ukrajinské sily sú vo veľkej miere závislé od terminálov Starlink spoločnosti SpaceX na komunikáciu na bojisku a niektoré operácie dronov, uviedol denník The Guardian. Podľa úradníkov je v súčasnosti na Ukrajine v prevádzke viac ako 50-tisíc terminálov. Používatelia Starlinku v Spojených štátoch sa tiež sťažovali na výpadok na online platforme Downdetector, ktorá zhromažďuje hlásenia o stave služieb z rôznych zdrojov na sledovanie výpadkov.
Starlink, prevádzkovaný technologickým miliardárom Elonom Muskom zo SpaceX, zohráva kľúčovú úlohu v nemocniciach, školách a iných civilných inštitúciách na Ukrajine, kde ruské útoky do veľkej miery zničili tradičnú telekomunikačnú infraštruktúru. Používatelia Starlinku naposledy zaznamenali rozsiahle prerušenie v júli.