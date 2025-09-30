Pentagón zvoláva stretnutie, ktoré nemá obdobu: Velitelia armády z celého sveta! Príde aj Trump

WASHINGTON - V utorok sa v základni námornej pechoty v Quantico vo Virgínii stretne americký prezident Donald Trump so stovkami generálov a admirálov. Podľa denníka Washington Post pôjde o mimoriadne zriedkavé zhromaždenie vojenských špičiek, ktoré nariadil minister obrany Pete Hegseth. Stretnutie má priniesť nové smerovanie armády a podľa všetkého sa dotkne aj aktuálnej situácie na Blízkom východe.
Neobvyklý rozkaz
Podľa dokumentov, ku ktorým sa dostal Washington Post, nariadil šéf Pentagónu Pete Hegseth, aby sa všetci vysokí velitelia zišli osobne. Rozkaz bol stručný, no vyvolal medzi dôstojníkmi otázniky. Pamätníci v armáde si nepamätajú, že by niekedy podobné zhromaždenie prebehlo v takom rozsahu.
Trump pritom priamo potvrdil, že na stretnutie príde: „Chcem povedať generálom, že ich milujeme,“ citovala ho agentúra Reuters.
Étos bojovníka
Podľa zdrojov CNN vystúpi Hegseth s prejavom o „étose bojovníka“. Predstaví aj nové štandardy fyzickej prípravy a vzhľadu vojakov, ktoré sa majú zaviesť v celej armáde. Reč bude nahraná a použitá ako vzdelávací materiál.
Na stretnutí budú prítomní velitelia z Európy, Blízkeho východu aj regiónu Ázia a Pacifik. Atmosféra tak bude pripomínať skôr vojenský summit než bežnú poradu.
Gaza v centre pozornosti
Účasť prezidenta môže súvisieť aj s jeho vyjadreniami k situácii na Blízkom východe. „Máme veľkú šancu na veľkosť na Blízkom východe. Všetky ruky na palubu, sme pripravení na niečo veľké,“ napísal Trump cez víkend na sociálnej sieti.
Viceprezident J.D. Vance následne v rozhovore pre Fox News priblížil, že cieľom USA je oslobodenie rukojemníkov Hamasu, eliminácia hnutia ako hrozby pre Izrael a zároveň zabezpečenie humanitárnej pomoci pre Palestínčanov.
Podľa agentúry Reuters sa ešte pred samotným stretnutím v Quantico prezident Trump stretne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, aby rokovali o podmienkach možného riešenia pre pásmo Gazy.