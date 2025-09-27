Sobota27. september 2025, meniny má Cyprián, Damián, zajtra Václav

Safari na východe: VIDEO Vo Svidníku sa objavila exotická šelma, ľudia neverili vlastným očiam!

(Zdroj: Facebook/L.Č.)
SVIDNÍK - Obyvatelia Svidníka sa vo štvrtok večer nestačili čudovať. V centre mesta sa objavila nečakaná návšteva – po uliciach sa prechádzala divoká mačkovitá šelma. Video z tejto netradičnej situácie vyvolalo množstvo reakcií.

Video sa objavilo v skupine Svidník otvorene – bez politiky na sociálnej sieti Facebook krátko pred deviatou večer. Na zázname je jasne vidieť zviera, ktoré sa pokojne presúvalo ulicami v smere od pešej zóny ku pošte. Diskusia sa okamžite rozprúdila – niektorí si mysleli, že ide o rysa, iní žartovali, že Svidník sa mení na safari.

Skúsenejšie oči však rýchlo rozpoznali, že ide o servala afrického – mačkovitú šelmu pôvodom z Afriky, ktorá sa chová len s osobitným povolením. „Chytil som to do podberáka, dostal deku bol a odovzdaný do klietky,“ pochválil sa na sociálnej sieti Lukáš, ktorý priložil ruku k dielu pri odchyte šelmy. Následne sa dostala do starostlivosti odborníkov, ktorí zabezpečili jej ošetrenie.

Či šelma niekomu utiekla alebo bola úmyselne vypustená, zatiaľ nie je známe. Isté však je, že obyvatelia Svidníka na tento večer tak skoro nezabudnú.

