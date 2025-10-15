Expert vysvetľuje záhadné úmrtia v Rusku: Kremeľ posiela jasný signál, TOTO majú obete spoločné

MOSKVA – Po spustení ruskej invázie na Ukrajinu začalo na území ruskej federácie pribúdať čoraz viac nevysvetliteľných úmrtí významných ruských miliardárov či vysokých úradníkov. Vo viacerých prípadoch sa hovorilo o samovražde.
Podľa analýzy, ktorú priniesol americký denník The NY Post, zomreli v Ruskej federácie od spustenia invázie na Ukrajinu desiatky ľudí. Najmenej v desiatich prípadoch malo ísť malo ísť o samovraždu spáchanú skokom z okna. Len tento mesiac prišli o život traja podnikatelia a ďalší len minulý týždeň.
Keďže Kremeľ je známy tým, že umlčuje svojich kritikov, tieto úmrtia vyvolávajú diskusiu, že takto odstraňuje svojich kritikov.
Identity mŕtvych podnikateľov
Dňa piateho októbra našli pod oknom bytového domu Vjačeslava Leontieva (87), ktorý býval na šiestom poschodí. Špekuluje sa, že zrejme utrpel nervové zrútenie. Leontiev bol šéfom Pravdy, ruského provládnych novín, pričom v ich vedení pokračoval aj po rozpade ZSSR v roku 1991. Mal disponovať mnohými informáciami o finančných tokoch v Komunistickej strane.
ZÁHADNÁ smrť známeho Rusa: Bývalý šéf Pravdy VYPADOL z okna! Mal znalosti o tajných majetkoch politikov
Druhým je generálny riaditeľ spoločnosti Umatex Group Alexander Ťunin, ktorá vyrába kľúčové uhlíkové vlákna do dronov Šáhid. Ťunina našli dňa 19. septembra v okolí Moskvy. Vedľa tela ležala puška s odkazom "Urobil som to sám" a zastrelenie sa označil ako dlhodobú depresiu.
Začiatkom júla tohto roku mal spáchať samovraždu aj exminister dopravy Roman Starovojt. kra´tko predtým ho Putin odvolal z funkcie. Starovojt sa mal obávať prípadného stíhania.
Ropný priemysel
Najviac záhadných úmrtí bolo zaznamenaných v ropnom priemysle. Od začiatku invázie zomreli už štyria manažéri najväčšej súkromnej energetickej spoločnosti v Rusku Lukoil. Manažér spoločnosti Alexander Subbotin zomrel v roku 2022 na okultnú liečbu zo závislosti na alkohol.
V septembri toho istého roku nasledoval pád z okna moskovskej nemocnice predsedu Lukoilu Ravila Maganova. Jeho nástupca Vladimir Nekrasov zomrel na zlyhanie srdca len krátko na to. Samovraždu mal spáchať aj viprezident Lukoilu Vitalij Robertus. Krátko pred smrťou v marci 2024 sa mal sťaýovať, že sa necíti dobre.
Expert na Rusko z nadácie Foundation fo Defense of Democracies Peter Doran povedal, tieto úmrtia nemajú vyzerať ako samovraždy ani ako prirodzené úmrtia. Ich "cieľom je odkázať, že keď niekoho chytia, stane sa mu niečo veľmi zlé". Ako priblížil, Kremeľ podľa neho využíva "čierne peniaze" ukryté na účtoch štátnych podnikov, ktorými financuje svoje operácie, keď nechce zanechať žiadne stopy. Len v roku 2025 bolo viac ako 30 percent financií v štátnom rozpočte utajených.
Mnohí z podnikateľov boli s takmer určitosťou pristihnutí pri braní peňazí z týchto fondov. Do rúk sa im dostalo veľké množstvo peňazí a keď ich prichytili, zrazu mali spáchať absurdnú samovraždu. Prudký nárast úmrtí prišiel po spustení ruskej invázie na Ukrajinu. "Kremeľ si prišiel po peniaze, ktoré boli rozkradnuté. Preto bolo krátko invázii zaznamenaných tak veľa týchto úmrtí," hovorí Doran.