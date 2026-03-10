Mal zabiť manželku! Vyšetrovateľ obvinil 38-ročného muža z okresu Galanta

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TRNAVA - Trnavský krajský vyšetrovateľ obvinil 38-ročného muža z okresu Galanta z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Ide o manžela 35-ročnej ženy, ktorá zomrela na následky zranení, ktoré utrpela po násilnom útoku. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Vyšetrovateľ tak rozhodol na základe doteraz získanej dôkaznej situácie,“ priblížila polícia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby, ktorý doručil prokurátorovi.
Polícia prijala oznámenie o incidente v nedeľu (8. 3.) večer. Policajti vykonali neodkladné a neopakovateľné úkony na mieste činu, potrebné procesné úkony a vo veci budú prebiehať aj viaceré znalecké dokazovania s cieľom náležitého objasnenia prípadu.