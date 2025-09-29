Petičný výbor rodinnej aliancie hlási úspech: Desaťtisíce podpisov za pár dní, rázna výzva vláde a ministrovi!

BRATISLAVA - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) prišiel s novelou školských zákonov, ktorá rozhodne nie je po chuti Aliancii za rodinu. Tá za 21 nazbierala obrovské množstvo podpisov a vyzýva vládu, aby konala.
Aliancia o úspechu podpisovej petičnej akcie informovala tlačovou správou. Petičný výbor po čiastočnom spočítaní hárkov hlási prvé rázne úspechy. Ide o iniciatívu "Naše deti a školy si nedáme!". Len za 21 dní sa im totiž podarilo vyzbierať viac ako 50-tisíc fyzických podpisov od občanov.
"K našej výzve na zachovanie rovnocenného prístupu štátu k všetkým žiakom, vrátane tých na cirkevných školách, sa pridalo už viac ako 50-tisíc občanov a pridávajú sa ďalší. Teší nás tá extrémna podpora,fyzicky sme podpisy začali zbierať len pred troma týždňami," zareagoval Peter Beňa z petičného výboru s tým, že musia konať rýchlo a odovzdanie podpisov bude 13. októbra. Urobia tak v parlamente pred rokovaním školského výboru a pred hlasovaním o týchto zákonoch.
Podľa Martina Babíka ide o návrhy s tlačou 933, 934 a 935. Tieto má na svedomí práve minister za Hlas Drucker. "Sú v rozpore s Ústavou SR a obmedzujú práva rodičov na vzdelávanie vlastných detí, sťažujú rodičom právo na výber školy zavádzaním školských odvodov, diskriminačne znižujú financovanie na dieťa o likvidačných 20 percent cirkevným školám, ktoré budú chcieť naďalej prijímať žiakov podľa ich vierovyznania a nie podľa ich bydliska," posťažoval sa Babík.
Výbor teší, že sa na ich stranu pridala aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a vydala až tri nesúhlasné stanoviská k týmto návrhom. Podľa nich dochádza k porušeniu zmlúv so samotným Vatikánom a svätou stolicou. "Vyzývame tých, ktorí ešte petíciu nepodpísali, aby využili poslednú možnosť, stiahli si hárok na stránke www.alianciazarodinu.sk, pridali pod petíciu svoj podpis spolu s podpismi svojich blízkych a najneskôr 7. októbra nám petičné hárky zaslali na dresu Peter Beňa, P. O. Box 19, 975 11 Banská Bystrica," uzavrel Beňa.