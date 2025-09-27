Neuveríte, čo našli za stenou domu! Tajné podzemné mesto pre 20 000 ľudí

TURECKO - Hlboko pod vyprahnutou krajinou Kapadócie sa ukrýva fascinujúci svet chodieb, sál a tajných zákutí, ktorý kedysi slúžil ako útočisko tisícom ľudí. Derinkuyu je živý dôkaz toho, ako sa naši predchodcovia dokázali prispôsobiť nehostinným podmienkam a vytvoriť dielo, ktoré dodnes ohuruje svojou veľkoleposťou a tajomstvami.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Valí sa na nás ďalšie výrazné ochladenie! Prinesie MRAZY aj sneženie, kúreniu sa už nevyhnete
Šokujúce dianie na strednej škole! Dve žiačky nahlásili učiteľa za sexuálne obťažovanie: Hrozné DETAILY prípadu