Skončia boje? Trump naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v nedeľu naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe. Uviedol, že „všetci sa zhodli na niečom výnimočnom“. Vyhlásenie prišlo deň pred návštevou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bielom dome. Informuje správa agentúry AFP.
„Máme skutočnú šancu na ÚSPECH NA BLÍZKOM VÝCHODE,“ napísal v nedeľu Trump na svojej platforme Truth Social. „VŠETCI (zainteresovaní) SA ZHODLI NA NIEČOM VÝNIMOČNOM – PRVÝKRÁT V HISTÓRII. DOKÁŽEME TO!!!“ dodal. Po nedávnych rokovaniach s Izraelom a arabskými štátmi sa Trump vyjadril, že verí, že čoskoro bude dosiahnutá dohoda o ukončení vojny v Pásme Gazy. „Myslím, že máme dohodu o Gaze, sme veľmi blízko k dohode o Gaze,“ povedal Trump novinárom ešte v piatok.
Vojna v Pásme Gazy
Minulý týždeň americký prezident predstavil arabským a moslimským lídrom americký plán na ukončenie vojny, prepustenie rukojemníkov a zriadenie vládneho orgánu v Gaze, ktorý nebude podliehať Hamasu a bude spravovať Pásmo Gazy. Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas a ďalšie palestínske skupiny vpadli 7. októbra 2023 do južného Izraela a pripravili o život 1200 ľudí, pričom vyše 250 rukojemníkov odvliekli do Pásma Gazy. Palestínske ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že počet palestínskych obetí vojny v Pásme Gazy už prekročil 66.000, pričom ich takisto tvoria väčšinou civilisti.