Uznanie Palestínskeho štátu podľa Trumpa odmeňuje militantov z Hamasu

NEW YORK - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že uznanie Palestínskeho štátu odmeňuje „hrozné zverstvá“, ktoré spáchalo palestínske militantné hnutie Hamas vo vojne s Izraelom. Informujú o tom agentúra AFP a televízia Sky News.
„Bohužiaľ, Hamas opakovane odmietol rozumné ponuky na uzavretie mieru,“ vyhlásil Trump na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN).
„Teraz, akoby na podporu pokračovania konfliktu, sa niektorí členovia tohto orgánu snažia jednostranne uznať Palestínsky štát. Odmena by bola príliš veľká pre teroristov z Hamasu za ich zverstvá. Bola by to odmena za tieto hrozné zverstvá, vrátane tých zo 7. októbra,“ dodal Trump odvolávajúc sa na začiatok vojny medzi Izraelom a Hamasom v roku 2023.
Počas svojho prejavu americký prezident vyzval na ukončenie ozbrojeného konfliktu v Pásme Gazy a zopakoval nutnosť prepustiť všetkých zvyšných izraelských rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiava. Počas útoku na južný Izrael 7. októbra 2023 zadržali militanti 251 rukojemníkov a 47 z nich je stále v zajatí. Izraelská armáda sa domnieva, že 25 z nich už nežije.