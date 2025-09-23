Výbor Európskeho parlamentu odporučil zachovanie imunity lídrovi maďarskej opozície i aktivistke

BRUSEL - Výbor Európskeho parlamentu pre právne veci (JURI) odporučil v utorok zachovať poslaneckú imunitu maďarskému europoslancovi a opozičnému lídrovi Péterovi Magyarovi, ako aj talianskej ľavicovej europoslankyni a antifašistickej aktivistke Ilarie Salisovej. O jej odobratie v oboch prípadoch žiada Budapešť, podľa kritikov má však politické motívy, píše agentúra AFP.
Hlasovanie JURI má byť podkladom respektíve odporúčaním pre neskoršie konečné rozhodnutie EP na plenárnom zasadnutí.
Maďarsko žiada odobratie imunity Magyara už po tretí raz
Budapešť žiadala EP o odobratie imunity v prípade Magyara celkovo už trikrát. Jedna z týchto žiadostí súvisela s obvinením z krádeže za to, že vytrhol mobilný telefón mužovi, ktorý ho filmoval v nočnom klube a hodil ho do Dunaja. V súčasnosti najsilnejší kritik a rival maďarského premiéra Viktora Orbána označil všetky prípady, v súvislosti s ktorými ho chce Budapešť stíhať, za fingované.
Strana TISZA ohrozuje Orbánovu vládu
Jeho dosiaľ mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) vedie v prieskumoch pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Maďarsku majú konať v apríli 2026. Bezprecedentne tak ohrozuje vládu nacionalistického premiéra Orbána, ktorý je pri moci už 15 rokov, konštatuje AFP.
Talianska Ilaria Salisová bola vo februári 2023 spoločne s ďalšími aktivistami zadržaná v Budapešti, kde protestovala proti každoročnému zhromaždeniu neonacistov. Na zmienenom zhromaždení došlo k násilným potýčkam, pričom polícia zadržala viacero ľudí vrátane Salisovej, ktorú obvinili z údajného útoku na skupinu ultrapravičiarov v Maďarsku. Z väzby ju prepustili až po vyše roku.
Z väzby do Európskeho parlamentu
Najskôr ju v máji 2024 premiestnili do domáceho väzenia v Budapešti. Následne ju v júnových voľbách zvolili do EP za taliansku Alianciu zelených a ľavice (AVS), v nadväznosti na čo ju prepustili aj z domáceho väzenia a vrátila sa do Talianska.
Jej prípad vyvolal v Taliansku pobúrenie a zožal aj medzinárodnú pozornosť, pričom na titulkách médií sa objavovali zábery z pojednávania v Budapešti, na ktoré ju predviedli so spútanými nohami i rukami a reťazou okolo pása.
Ochrana imunity proti politickému prenasledovaniu
Utorňajšie hlasovanie výboru JURI označila samotná politička za „dôležitý a pozitívny“ signál. „Obhajoba mojej imunity neznamená vyhýbanie sa spravodlivosti, ale ochranu pred politickým prenasledovaním zo strany Orbánovho režimu,“ napísala Salisová v príspevku na platforme X. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že EP rozhodnutie potvrdí aj na svojom októbrovom plenárnom zasadnutí. AFP s odvolaním sa na dva dobre oboznámené nemenované zdroje však píše, že JURI odporučil zamietnutie žiadosť o zrušenie jej imunity len tesne, a to pomerom hlasov 13 ku 12.