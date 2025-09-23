Pravekí ľudožrúti: Vedci našli dôkazy o kanibalizme pred tisíckami rokov

ŠPANIELSKO - Vedci popísali nový prípad neolitického kanibalizmu na základe výskumu archeologického náleziska v jaskyni El Mirador v lokalite Sierra de Atapuerca na severe krajiny. Vedci a archeológovia preskúmali kosti jedenástich ľudí, ktoré znaky kanibalizmu vykazujú. Správanie podľa nich nezapríčinil extrémny hlad ani rituály, ale konflikt medzi skupinami.
