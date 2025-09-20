V Česku sa udelili ceny za dabing: Porota tiež ocenila celoživotné majstrovstvo

PRAHA - Najlepšími českými dabingovými hercami za rok 2024 sa v sobotu v Přelouči stali Dagmar Čárová, Pavel Šrom a detská herečka Jolana Jirotková. Porota tiež udelila ceny za celoživotné majstrovstvo v dabingu.
Tie si z rodiska legendárneho dabéra Františka Filipovského odviezli herečka Daniela Bartáková a jej kolegovia Jiří Lábus, Jaromír Meduna a Bohuslav Kalva. Cenu získali aj dabingoví režiséri Zdeněk Štěpán a Alexandr Vrbata, informuje TASR podľa spravodajského webového portálu Novinky.cz. Víťazka v ženskej kategórii už v minulosti nominovaná bola. Čárová získala ocenenie za to, ako jej hlasom prehovorila britská herečka Emma Thompsonová vo filme Veľa šťastia, Leo Grande (2022), kde stvárnila šesťdesiatničku Nancy.
„Je to dosť odvážny, ľahko erotický film, ale ľudský. Rieši veci, ktoré sa nevyťahujú na verejnosť, ale Emma Thompsonová to hrá tak fantasticky, že nevadí o tom hovoriť,“ povedala Čárová. Víťazný Šrom prepožičal svoj hlas zatrpknutému učiteľovi Poutifardovi vo filme Pán učiteľ vracia úder (2023). V komédii ho stvárnil francúzsky herec Christian Clavier.
Šrom pozdravil divákov na diaľku
Šrom pozdravil divákov na diaľku, pretože náhle ochorel. Inak by sa vlastne do Přelouča vrátil tak trochu ako domov. V neďalekom Východočeskom divadle v Pardubiciach totiž v 80. rokoch odohral niekoľko sezón. Jirotková zaujala ako detská dabérka v úlohe mačiatka Bitsy v animovanom seriáli Superčíči (2023-2025). Cenu jej odovzdal prezident Českej hereckej asociácie Ondřej Kepka, ktorý bol v sobotu zároveň moderátorom dabingových cien.